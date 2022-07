Simap denuncia que el plan de sustituciones sanitarias es "insuficiente" y la presión asistencial "insoportable"

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) ha denunciado la "insoportable presión" asistencial en la Comunitat Valenciana y ha afirmado que el plan de sustituciones de vacaciones de la Conselleria de Sanidad Universal es "tardío", "apresurado" y "absolutamente insuficiente".

Simap se ha dirigido a la administración para remarcar que no basta la justificación de que "no hay profesionales sanitarios", sino que es necesario "buscarlos y reclutarlos para la sanidad pública", y "ante la gravedad del problema sanitario actual", "el gobierno de la Generalitat, no solo la Conselleria de Sanidad, debe dar el paso", ha defendido en un comunicado.

Considera que se deben "mejorar las condiciones laborales y contractuales", lo cual "requiere una inversión económica muy por encima de la actualmente asignada para poder reclutar profesionales para la sanidad pública".

En este contexto, ha explicado que, "como en ocasiones anteriores, el inicio del verano coincide con la sobrecarga del sistema de asistencia sanitaria, con especial foco en los servicios de Urgencias, Atención Primaria y centros donde la sustitución es casi imposible, como los hospitales comarcales".

Simap considera "incomprensible" que Sanidad haya dejado "en el cajón más de mil contratos estructurales esperando a septiembre, mientras la pandemia COVID sigue con fuerza, aunque con menor lesividad", y "todos" veían que "el verano iba a ser muy complicado". "Todos lo vimos, menos los responsables de la gestión de recursos humanos de la Conselleria", ha reprochado.

Ya entrados en el mes de julio, el sindicato ha lamentado que el escenario es el "esperado", con los centros de salud y las urgencias "saturadas" por pacientes de coronavirus y de otras patologías, y con personal de vacaciones que "no se ha previsto sustituir o no se ha podido, en gran parte porque la oferta del plan de vacaciones, a pocos días de finalizar el mes de junio, ha supuesto que los profesionales sanitarios ya han buscado y encontrado otras ofertas de trabajo". A esta complicada situación, según Simap, se debe sumar la afectación de sanitarios por coronavirus.

"Además de la mala previsión y peor planificación, la falta de profesionales y el problema de 'no encontrar facultativos', como dijo ayer el conseller, responden a la calidad de los nombramientos que ofrecen y las penosas condiciones laborales que existen, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria. En las circunstancias actuales, con el aumento de pacientes, el cierre de centros y la supresión del horario de tardes, la presión asistencial se hace insoportable", ha advertido Simap.

Como consecuencia, según ha advertido, médicas y enfermeras "han decidido huir de la sanidad pública" y "mientras no se detenga el escape de profesionales, la sanidad seguirá desangrándose".

"La magnitud del problema excede a lo que es capaz de gestionar en solitario la Conselleria por el límite presupuestario al que se ve sometida y que, si bien existen mejoras organizativas que pueden implantarse, la carencia de facultativos requiere de una inversión económica muy por encima de la actualmente asignada. Si el gobierno valenciano no da ese paso necesario y definitivo. estará fallando a la ciudadanía en un aspecto básico como es la protección y el cuidado de la salud, y difícilmente podremos perdonarlo", ha zanjado.