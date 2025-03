El Síndic censura la "descoordinación" entre administraciones con la dana y apunta a las "responsabilidades" del Consell

Asegura que el 29O ha puesto de manifiesto el "fracaso" de todas ellas a la hora de garantizar la protección del derecho a la vida

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha censurado la "falta de colaboración, coordinación y cooperación" entre las distintas administraciones que, a su juicio, ha quedado demostrada con la dana que el pasado 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia y ha considerado "claramente" que existen "responsabilidades que incumben a las autoridades autonómicas" de la Generalitat por su gestión de la emergencia provocada por las inundaciones.

En esta línea, ha advertido de la gravedad de la "polarización política" y de que esta está "enconando las relaciones entre dirigentes políticos de diferentes administraciones" en la Comunitat Valenciana. "Cuando no se saluda al vecino, difícilmente se va a colaborar con él", ha reflexionado.

De este modo lo ha expuesto este martes en rueda de prensa tras hacer entrega de su Informe Anual del ejercicio 2024 a la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó. Un año, según ha asegurado, que ha estado marcado por la riada que "entre muertos y desaparecidos" se ha cobrado la vida de 228 personas y que ha puesto de manifiesto el "fracaso" de las administraciones a la hora de garantizar la protección del derecho a la vida.

Luna ha reprochado esta "falta de colaboración, coordinación y cooperación" a "todas las administraciones" y ha denunciado las condiciones "difíciles" en las que se mueve el proceso de reconstrucción. En este punto, ha indicado que en "condiciones normales" su institución hubiera "investigado" lo ocurrido el 29 de octubre, pero ha esgrimido que las actuaciones judiciales en marcha "impiden que podamos interferir" en este cometido.

"Hay una actuación judicial en marcha y no voy a interferir, pero sí que digo que hubiera debido haber investigado situaciones porque creo que hay responsabilidades que incumben a autoridades autonómicas claramente", ha sostenido. Dicho esto, ha rechazado dar su "opinión" al respecto. "Esto no va de opiniones", ha añadido el Síndic.

"LA RESPONSABILIDAD ES DE QUIEN ES"

En este punto, ha mencionado el Plan Territorial de Emergencias de la Generalitat y ha asegurado que este documento recoge que "corresponde a la Generalitat la dirección del mismo en situaciones de emergencia 0, 1 y 2". También dice, ha continuado, que el director de la emergencia es "la persona titular de la conselleria" de este ramo, que es "a quien corresponde determinar la información que debe facilitarse a la población en relación a la situación de emergencia".

Según ha incidido el Síndic, respecto al comité de dirección el mencionado plan establece que estará "integrado por un representante de la Generalitat y por uno del Estado" y "a continuación dice que el representante de la Generalitat en el Cecopi --Centro de Coordinación Operativa Integrado-- actuará en calidad de director del plan siempre y cuando no se declare de interés nacional".

"EN LO QUE ESTÁ CLARO NO CABE INTERPRETACIÓN"

Dicho esto, ha manifestado: "Como dicen los clásicos, in claris non fit interpretatio (en lo que está claro no cabe interpretación)". "Es una lectura literal, no es mi opinión, es lo que dice el Plan de Emergencias", ha zanjado. Preguntado por si, con todo ello, se ha referido a la actuación de la Generalitat, el Síndic de Greuges ha asegurado que, "evidentemente, la responsabilidad de la dirección de la emergencia es de quien es".

En cualquier caso, Ángel Luna ha subrayado que se trata de una "cuestión de comportamientos" y de "relaciones entre responsables políticos de diferentes niveles". "Nos hemos dotado de un Estado compuesto, de un Estado autonómico compuesto con competencias a diferentes niveles. Y si en un Estado compuesto no hay colaboración, es un fracaso porque no hay otra alternativa. O colaboración o fracaso. Y el fracaso lo están empezando a tener los ciudadanos de manera muy clara", ha avisado.

El Síndic ha vinculado esta situación con la "desafección" de la ciudadanía con la política y, ante este escenario, ha pedido a los responsables de las administraciones públicas "hacer un esfuerzo por sentarse a hablar y trabajar juntos". "Yo no lo estoy viendo (...) y ahí están todas las administraciones, todas tienen que trabajar sobre todo en una situación de catástrofe", ha lamentado.

Paralelamente, Luna se ha referido también a la ley de Protección Civil y, al respecto, ha subrayado que esta norma establece mandatos "muy claros" respecto a "las actitudes que tienen que manifestar los responsables políticos ante situaciones de catástrofe". Dicho esto, ha lamentado que con la gestión de la dana "no se ha dado cumplimiento a lo que establece" la misma, algo que "los ciudadanos han percibido".

PIDE UNA "RECONSTRUCCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS POLÍTICOS"

A su juicio, esta situación --"no tengo ninguna duda", ha dicho-- es producto de "la deriva y la confrontación que estamos viviendo no solo en nuestro país en los últimos años", pero, ha incidido, se manifiesta "en toda su crudeza especialmente en situaciones de catástrofe". "Lo primero en lo que hay que pensar es en colaborar, no en establecer relaciones tensas y difíciles", ha señalado.

Por todo ello, ha llamado a las distintas administraciones y a sus responsables a centrarse en la labor de reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones, al tiempo que ha reclamado también "la reconstrucción de comportamientos políticos de la gente que está al frente de las instituciones".

"Si ante situaciones como esta no somos capaces de dar un giro y decir que vamos a actuar de otra manera, tenemos una muy mala salida", ha avisado. "Reconstrucción, sí; y reconstrucción de los comportamientos políticos, también", ha resumido.

CON LA DANA "NO HEMOS PASADO LA PRUEBA", LAMENTA

En este contexto, según ha recalcado Luna, "la capacidad de protección de las personas y bienes es uno de los elementos que caracterizan y diferencian un Estado y una administración avanzada, desarrollada y moderna de un Estado y una administración antigua e incapaz de proteger a sus ciudadanos ante una situación de catástrofe".

Y para el Síndic, "no cabe duda de que, con la dana, nosotros no hemos pasado la prueba". "No podemos presumir de estar entre los Estados avanzados que reaccionan de manera preventiva y eficaz", ha sostenido, para advertir de que esto es "lo más grave", puesto que el "primer derecho a proteger es la vida".

Finalmente, ha llamado la atención de lo sucedido "después de la pasada del agua", tras haber mantenido desde la institución diversas reuniones con profesionales que han estado "en primera línea" en la lucha contra los efectos de la dana. Todos ellos, ha indicado Luna, les han trasladado que han vivido una situación "caótica".