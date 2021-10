El Síndic insiste en que Igualdad interfirió en su investigación sobre centros de menores

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha resaltado que envió en septiembre una carta a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, donde "ponía los puntos sobre las íes" y consideraba que había una "interferencia" del departamento en su investigación sobre los centros de menores. Así, ha aseverado que "no había vivido nunca una situación como esa".

Así se ha pronunciado Luna en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones de Les Corts, donde ha explicado que la queja de oficio que emitieron en enero es un procedimiento que ya había puesto en marcha en otros años, y ha apuntado que en abril se remitió un cuestionario a los directores de los centros de menores con problemas de conducta.

El síndic ha considerado que "parece evidente que siete directores de centros que están cansados de lidiar con la administración, no tienen ninguna dificultad en rellenar" este cuestionario y ha remarcado que "ninguno se dirigió" a la institución para explicar que lo iban a enviar a la Conselleria, y "nadie avisó de que lo iban a unificar".

De hecho, ha subrayado que a los 20 días de remitir el correo "y viendo con sorpresa que no contestaba ninguno", les reiteraron la obligación de colaborar con el Síndic. Posteriormente, ha asegurado que recibieron un oficio de la secretaria autonómica y la directora general, con una serie de documentos adjuntos que "supuestamente eran el cuestionario que habíamos enviado". "Pero no era, faltaban preguntas fundamentales sobre los problemas de salud mental de los chicos", ha aseverado.

Según Luna, las preguntas que faltaban por responder tenían que ver con los equipos de salud mental que atendían a los jóvenes, el compromiso de sus familias con ellos y con la opinión personal que cada director tenía sobre el tema.

Una vez recibida la información, mantuvo una reunión telemática con la secretaria autonómica y le pidió que "recompusiera" su actuación ya que consideraba que se había interferido en una investigación del Síndic.

En este sentido, ha indicado que posteriormente remitió una carta a la consellera defendiendo este punto y ha explicado que recibió la contestación tres meses después donde Oltra "defendía contundentemente lo que había hecho su conselleria" y le decía que "no buscara conflictos en el Consell".

"NO TENGO INTERÉS EN CONFLICTOS"

Luna ha indicado que cuando termine las visitas a los centros citará a la directora general para analizar conjuntamente el expediente. También ha aseverado que "no juzga voluntades", "Tampoco sé quién ha decidido las cosas, yo no sé quién ha decidido, no puedo saber quién ha tomado la decisión", ha agregado.

En este sentido, ha indicado que la entidad que preside sale "en defensa de unos ciudadanos que en condiciones normales no se pueden defender porque son menores" y por ello, van a "terminar la investigación hasta el final y ver lo que proceda". "Estos son los hechos reales. Yo no tengo interés en conflictos con la vicepresidencia ni con ninguna conselleria, siempre que se respete la independencia de esta institución", ha aseverado.