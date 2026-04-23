El síndic pide a Les Corts respeto a la institución y una Ley para proteger el derecho a una buena Administración

El sindic de Greuges, Ángel Luna, durante su intervención en la comisión de Peticiones de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha reclamado este jueves a Les Corts "que respeten" esta institución y a su trabajo de "enfrentarse a la mala administración", como ha ejercido durante sus siete años de mandato, porque "vale la pena que se mantenga". "El poder, sin preocuparse de la buena administración, es exhibicionismo, pura y exclusivamente exhibicionismo", ha advertido.

Así lo ha reclamado este jueves en la comisión de Peticiones de Les Corts Valencianes, donde ha presentado sus informes de 2024 y 2025, en la que ha vuelto a criticar que no haber comparecido ante el pleno del parlamento es "no respetar el Estatuto de Autonomía, no respetar la ley del Síndic y, por lo tanto, es un ataque a las instituciones".

Por su parte, desde el PP y Vox le han acusado de querer ser "protagonista" y querer hacer "política desde la institución", mientras que PSPV y Compromís han advertido de que estamos "ante un ataque sin precedentes al autogobierno" y ante "una deriva institucional peligrosa".

El síndic ha advertido de que más allá del debate jurídico "detrás de la modificación del reglamento hay una voluntad política clara, que el síndic no comparezca ante el pleno", aunque, ha lamentado, "no se ha motivado". "La pregunta sigue ahí", ha señalado.

Luna, que ha confiado en que sea su última intervención en el parlamento ya que su mandato expira en diciembre, ha reclamado una ley valenciana para proteger el derecho a una buena administración porque "el ciudadano tiene derecho a una respuesta motivada y en plazo, a ser escuchado, a tener acceso la documentación, y a ser contestado en su lengua". "Son cuestiones muy simples, pero no se cumplen, no se pueden ejercer sin una buena administración", ha constatado.

En su exposición de los informes ha señalado que 2024 ha estado marcado por la dana, "un desgraciado suceso que retrata lo que son las carencias de un Estado que se pretende moderno" y que "ha demostrado el colapso de la Administración valenciana, si es que antes no estaba ya claramente demostrado" y ha centrado su exposición en Servicios Sociales, Vivienda y Transparencia.

Al respecto, ha recalcado la necesidad de "replantearse" el sistema de Servicios Sociales, un área que concentra el 40% de las quejas que recibe y que en su opinión surgen del diseño, que parte de la Ley de 2019 del Botànic, que define como "absolutamente burocratizado, cuyo elemento significativo o paradigmático es el desajuste". En ese sentido ha cuestionado el funcionamiento del contrato programa ya que ha defendido que si se quiere dotar de competencias a las autoridades locales hay que conferirles capacidad de decisión y financiación y medios suficientes".

"COLAPSO DE SERVICIOS SOCIALES"

Así, ha señalado que los servicios sociales se han convertido en "un cajón de sastre que sirve para todo" y ahora deben hacer también el informe de vulnerabilidad para la regularización de los inmigrantes en situación irregular y ha cuestionado por qué debe hacerse: "¿No es ya por naturaleza vulnerable una persona que está sin papeles en un país que no es el suyo?".

Es "la última gota" de un sistema de servicios sociales que están "colapsados y, desde luego, no por la regularización", ha apuntado después de que el diputado de Vox, Jesús Albiol, afirmara que "la culpa es de la regularización masiva de 500.000 inmigrantes que van a venir aquí por culpa de su jefe, Pedro Sánchez". Luna le ha replicado que "no tiene jefe, ni siquiera Les Corts" porque es "imparcial".

Asimismo, el síndic ha subrayado que mientras la Constitución española, el Estatuto de autonomía y la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad Valenciana estén en vigor "no hay prioridad (nacional) ninguna, salvo las circunstancias de cada ciudadano en concreto" y ha espetado: "Si ustedes quieren hacer otro tipo de política, tendrán que plantearse modificar toda la estructura legislativa al respecto".

Por otra parte, sobre Vivienda ha reprochado que la Conselleria "sistemáticamente no responde" a la institución y ha exigido que se pongan en marcha las ayudas a situaciones de emergencia habitacional;. Por otro lado ha apuntado que el 78% de las quejas llegan con la etiqueta de Transparencia y en concreto ha mostrado su preocupación por las 462 quejas en dos años de concejales de oposición por no tener acceso a información pública, lo que "denota una inclinación autoritaria grave en el ejercicio del poder". "Esto no tiene colores políticos", ha constatado.

POLITIZACIÓN Y DERIVA PELIGROSA

El síndic de Vox, Jesús Albiol, ha afeado al síndic que "el problema es que está encantado de conocerse a sí mismo" y que "pretende hacer política desde la institución" en lugar de controlar a la Administración "sin sesgo ideológico" y le ha acusado de "totalitario" durante su etapa de alcalde de Alicante entre 1991 a 1995.

Del mismo modo, la 'popular' Laura Chuliá ha tildado de "curioso" que quien más falta al respecto de las instituciones", en este caso a la Presidencia de la Generalitat, sea ahora quien demande más respecto a las instituciones" y le ha cuestionado que hable de "exhibicionismo"." Los valencianos no necesitamos un síndic protagonista, sino que cumpla con su función", le ha reclamado.

Por su parte, desde Compromís Nathalie Torres y desde el PSPV Rocío Ibáñez han advertido de que estamos ante "una deriva institucional peligrosa" y "un ataque sin precedentes al autogobierno", también a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. "Nunca han sido tan despreciadas y ninguneadas como ahora", han lamentado.

Así, Torres ha puntado que esta situación es consecuencia de "un intercambio de cromos entre Partido Popular y Vox para mantenerse en el poder" y del mismo modo Ibáñez ha añadido que el "PP, el del Ventorro, ha olvidado toda defensa de escrúpulos y se ha convertido en un partido lacayo de la extrema derecha, intolerante y xenófoba".