Sindicatos acudirán a la reunión con Ortí pero mantienen las movilizaciones y exigen una propuesta "real y efectiva"

Protesta de sindicatos docentes ante la Conselleria de Educación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos docentes, convocantes de la huelga indefinida que se desarrolla desde el pasado lunes en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, acudirán este jueves a la reunión convocada por la consellera de Educación, Carmen Ortí, para presentarles "una propuesta integral con medidas de apoyo al profesorado". Ahora bien, advierten que por el momento mantienen todas las movilizaciones convocadas y exigen una oferta "real y efectiva" para poder negociar.

Así lo han trasladado representantes de STEPV, CCOO PV y UGT-PV

--que junto a CSIF convocan el paro--, en declaraciones a los medios durante una protesta a las puertas de la Conselleria de Educación en el marco de la huelga indefinida, tras conocer este mismo miércoles por la mañana la llamada de Ortí.

La responsable de la política educativa del Consell ha citado a las organizaciones sindicales este jueves, a las nueve de la mañana en el departamento de Campanar, les ha pedido que vuelvan a la mesa de negociación y ha mostrado voluntad de "diálogo" y su deseo de "avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunitat Valenciana".

Ante esta convocatoria, el coordinador de STEPV, Marc Candela, ha explicado que acaban de recibir el correo electrónico de Conselleria para citarles y ha valorado como "una buena noticia" que vaya a estar presente Ortí con "todo su equipo". "Estaremos aquí. Esperemos que mañana venga con una propuesta de todos los temas real y efectiva y con disposición de negociar", ha subrayado.

Candela ha reclamado a Ortí "no solo hablar de retribuciones y de esos famosos 75 euros en tres años", que ofreció a los sindicatos para desconvocar la huelga, sino de todas sus reclamaciones para, así, poder "iniciar realmente una negociación que, antes de que acabe el curso, permita que para el 1 de septiembre podamos caminar hacia unas mejores condiciones laborales y unas mejoras para atender a nuestro alumnado".

"Si es así, será gracias a toda la presión, a toda la movilización de miles y miles de profesores, miles y miles de familias y de alumnado que han estado en las calles. Con presión hay negociación", ha manifestado, y ha afirmado que en STEPV están "contentos en principio" con la reacción de Conselleria a la espera de lo que suceda este jueves.

En cualquier caso, Candela ha advertido que, si Educación no presenta una propuesta que "satisfaga las expectativas" de los docentes, la huelga indefinida continúa, así como todas las movilizaciones convocadas durante esta semana, como la concentración de este miércoles a mediodía y las manifestaciones del próximo viernes: "Hasta que no tengamos un resultado satisfactorio para el conjunto del profesorado y avalado por el profesorado, evidentemente, la movilización continúa".

"LA PRESIÓN DEBE CONTINUAR"

Y ha recalcado: "No se paraliza nada (...) Si ahora nos retiramos, le damos todo el camino libre a la consellera para que haga lo que considere. La presión debe continuar, obviamente. Y vamos a negociar con la gente en la calle".

Según ha detallado, a partir de la propuesta que lance Educación consultarán al profesorado para, a partir de ahí, decidir si la apoyan o no. Además, ha explicado que intentaron hablar con la consellera este pasado martes pero no fue posible: "Le queríamos decir precisamente que queremos negociar; no como a dicho ella que no queremos, al contrario. Desde septiembre que queremos negociar".

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV Educació, Xelo Valls, ha coincidido en mostrar "disposición a negociar" con Conselleria, por lo que acudirán a la reunión de este jueves. Eso sí, ha señalado que de momento "no hay documento", solo la convocatoria, y no saben "cuál es la propuesta" que les trasladará Ortí.

"Cualquier manual de negociación lo dice bien claro: mientras no haya una oferta fehaciente, comunicada y que tenga la posibilidad de consultar con los afiliados y el profesorado en general, todas las movilizaciones continúan", ha aseverado, por lo que ha avisado que primero valorarán la oferta y después decidirán si desconvocan o no la huelga, "no a la inversa".

La representante de CCOO ha exigido a la consellera que la propuesta aborde todas las reivindicaciones de los docentes, "no solo el tema retributivo". También ha criticado que Educación diga que se han reunido con los sindicatos en 29 ocasiones, ya que según ella solo ha habido "dos" encuentros en los que se han abordado sus reivindicaciones.

Y la responsable de Ensenyament de UGT-PV, Maite Tarazona, ha defendido que "ha llegado el momento de encontrar una solución" y la consellera debe ser "consciente de los esfuerzos que está haciendo el profesorado" en esta huelga. Ha reclamado a Educación que atienda todas sus peticiones, "no solo las retribuciones", sino también las relacionadas con la calidad educativa.

EL SEGUIMIENTO "SE VE EN LA CALLE"

Respecto al seguimiento de la huelga, preguntada por las cifras dispares que aportan Conselleria y sindicatos, ha destacado que "se ve en la calle y en el ambiente" y que "todos los compañeros y compañeras de los centros están volcados en hacer fuerza para que eso oiga muy bien. Todo el mundo está entregado a la causa".

La representante de UGT ha admitido que no les gustaría "alargar en el tiempo" la huelga indefinida "porque nunca es agradable", peor ha hecho hincapié en que "todo depende de la consellera y de la Conselleria, que deben hacer unas propuestas que sean interesantes y que cubran las necesidades y toda la problemática en las aulas".

Por otro lado, cuestionada por la subida salarial aprobada hace unos meses para el cuerpo de inspectores educativos, y por qué le parece que el Consell si la realizara para este grupo profesional al que pertenecía Ortí y ahora no para el conjunto de los docentes, ha asegurado que están de acuerdo con que "se valore el trabajo" de los inspectores y se les aumente el sueldo, pero ha criticado que no se haga lo mismo con "más de 70.200 docentes en una situación muy inferior a la de los del resto del Estado".