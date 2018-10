Sindicatos de Bomberos de Valencia exigen cerrar "cortijos" y crear un cuerpo de emergencias "único y autonómico"

Actualizado 31/08/2018 12:48:33 CET

Acusan a Ángel de "trilero que no para de marear" y aseguran que no ha hecho "nada" para solucionar carencias desde 2012

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes de bomberos valencianos han exigido este viernes al Gobierno valenciano la creación de un cuerpo de emergencias "único y autonómico" que acabe con los "cortjos para colocar gente" y que les permita ser verdaderamente "eficaces y eficientes" en la prevención y extinción de incendios. Además, "eso de que haya 14 organismos trabajando es disparatado, es carísimo y es una ruina", han advertido.

Así lo han manifestado representantes de Intersindical Valenciana, Sindicat Valencià Republicà, Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), CGT y CSIF en la puerta de Les Corts Valencianes, momentos antes de que el presidente de la Generalitat Ximo Puig, compareciera en la Diputación Permanente para dar cuenta sobre las actuaciones realizadas en el incendio de Llutxent, que a principios de agosto afectó a más de 3.200 hectáreas de siete términos municipales.

Según ha explicado el delegado del Sindicat Valencià Republicà, Ximo Cunyat, ya un informe de 2012, firmado por José Miguel Basset, --en aquel entonces jefe de la sección forestal del Consorcio Bomberos de Valencia, ahora Jefe del Consorcio Provincial de Bomberos--, exponía las carencias en el cuerpo y los problemas de organización de tener múltiples organismos pero "no se ha trabajado" para unificarlos.

A su juicio, "la única explicación de que las cosas estén así es para mantener cortijos para colocar gente" y que "todos esos cargos de los que estamos hablando son de altos salarios y de nombramientos a dedo y por eso se mantienen".

En este punto, ha criticado la propuesta de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) de "crear un organismo más" en el que integrar a los bomberos forestales de Tragsa. Según Cunyat, "no tienen bastante con la Agencia y ahora van a crear una empresa mercantil para colocar a 13 o 14 más, y aquí cada vez hay más organismos con más gente colocada". "Lo que tenemos que hacer es cerrar cortijos y crear un cuerpo de emergencias de ámbito autonómico siguiendo el modelo europeo porque esto es que no pasa ni en África", ha insistido.

De este modo ha criticado que la primera propuesta de la AVSRE para los forestales de integrarlos en "una empresa mercantil, que quiere decir que los mecanismos de control que hay en la administración pública prácticamente desaparecen y pueden colocar a quien quieran. Es decir, han creado la AVSRE que decían que era para unificar los cuerpos de bomberos, no lo han hecho y ahora la Agencia crea otra empresa".

UNIFICAR, MÁS ALLA DE LOS FORESTALES

En la misma línea, el delegado de bomberos de Intersindical Valenciana en el Consorcio de Valencia, Ian García, ha lamentado que "están diciendo que la única unificación es cambiar de titularidad a los bomberos forestales pero eso no es unificar, todavía existen 12 grupos distintos trabajando en los incendios", ha puntualizado y ha retado a Ángel a que les enseñen "la calendarización del programa, el proyecto de ejecución".

Para el representante sindical, "José María Ángel no es un interlocutor válido. Hace año y medio que nos dijo que se iba a hacer una reunión y no se ha hecho. Es un trilero que no para de marear, y ahora ha generado otro problema con los bomberos forestales", ha censurado.

INFORME DE 2012

Así ha expuesto un informe de 2012 que ya habla de todas las "carencias" en la extinción de incendios forestales y que asegura que no se ha hecho "nada" para solventar. En este documento se señala: "Necesitamos urgentemente replantearnos la organización de los manos en la dirección de los grandes incendios forestales, posibles escenarios y su respuesta protocolizada, funciones, tareas, responsabilidades, turnos de trabajo y descanso, medios materiales (apoyos logístico, repetidoras, vehículos, informatización de la información, programas, formación, etc.).

Asimismo, dice que "el sistema actual contempla la intervención de múltiples organismos, cada uno con su jerarquía con su autonomía y sus problemas de organización, de gestión personal, su régimen interno de funcionamiento, factores todos ellos que inciden directamente en la extinción del incendio".

En estas condiciones, --continua el documento-- "se hace particularmente difícil el control de todo el personal de intervención, de manera que se generan graves problemas tanto para la ejecución de las estrategias de extinción como para la seguridad del personal de intervención".

INTERLOCUTORES

García ha incidido que "hay un problema gordo" y que no se está trabajando para unificar a los distintos organismos "y no es una cosa nueva", como se observa en el informe de 2012, pero en los últimos incendios como en el de Llutxent, "se ha vuelto a evidenciar".