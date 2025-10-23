Sindicatos y entidades vecinales exigen a Mazón una "política integral" de vivienda y que evite "parches"

CCOO-PV, UGT-PV y CAVE-COVA se reúnen con el Síndic de Greuges para trasladarle sus reivindicaciones en materia de vivienda, recogidas en un manifiesto conjunto - EUROPA PRESS

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV y la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) han reclamado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que impulse una "política integral" de vivienda, porque "tiene las competencias" en esta materia, y que deje de lado medidas que, según estas entidades, son "parches" que no solucionan a la ciudadanía el "problemón" y las dificultades para acceder a un inmueble por alquiler o compra para desarrollar un proyecto de vida.

Así lo han remarcado sus representantes este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde se han reunido con el Síndic de Greuges, Ángel Luna, para trasladarle sus reivindicaciones en el marco de la campaña en la que recuerdan que la población española tiene derecho a disfrutar de una "vivienda digna y adecuada", tal y como establece el artículo 47 de la Constitución.

En este sentido, la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, ha incidido en que esta situación de "emergencia habitacional" no solo afecta a la juventud, sino también a "todo tipo de personas y de familias", especialmente a las más vulnerables. "Se lo está llevando todo el precio de la vivienda", ha apostillado en referencia al salario mínimo y pensiones actuales.

Así, ha pedido a la Generalitat que eleve la inversión pública en vivienda al menos hasta el dos por ciento del producto interior bruto (PIB) autonómico, en un contexto en el que también hay "miles de viviendas vacías" en la Comunitat Valenciana y sigue habiendo desahucios: "Se tendrían que poner medidas encima de la mesa para ver qué se puede hacer y ponerlas a disposición de las familias que las necesitan".

UN AÑO DE LA DANA Y LEY DE VIVIENDA

Por otro lado, Alcolea ha subrayado que cuando faltan pocos días para que se cumpla un año de la dana del 29 de octubre de 2024, que afectó sobre todo a la provincia de Valencia y dejó 229 personas fallecidas, "sigue habiendo familias que no tienen una solución habitacional y que están buscándose la vida con familiares".

Ante este escenario, ha reclamado al Consell que aplique la Ley de Vivienda estatal porque en otras autonomías donde sí se ha dado luz verde a su implantación se están "conteniendo" o "bajando los precios" de los inmuebles.

En esta línea, ha valorado que la Generalitat de Mazón "se tiene que poner las pilas" porque el mercado "no se va a autorregular" y "se está viendo cómo van creciendo los precios de forma significativa".

Por su parte, el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, ha afeado a Mazón que se niegue "de manera sistemática" a aplicar esta norma y ha dicho que ve necesario "declarar zonas tensionadas" donde los precios son "absolutamente abusivos", así como impulsar medidas para "poner en marcha un parque público de vivienda, tanto en alquiler como en venta".

Así, ha pedido al Consell que "limite los precios del alquiler en determinadas zonas", que construya vivienda pública y, en definitiva, desarrolle medidas para "facilitar el acceso" a este derecho. "Hay múltiples soluciones que se están aplicando en otros países que se podrían aplicar en la Comunitat Valenciana, porque se ha visto que son fórmulas de éxito".

"Es evidente que quien tiene las competencias en materia de vivienda es el gobierno valenciano", ha enfatizado Calero, quien ha recordado que el problema de la vivienda "no se soluciona" con una única medida porque "tiene muchas caras" y, por tanto, necesita coordinación de "todas las administraciones". Así, ha hecho hincapié en que este tema es "la primera preocupación de los valencianos y las valencianas".

"10.000 VIVIENDAS SON UNA GOTA EN EL DESIERTO"

De otro lado, a la pregunta de por qué estas entidades no participaron este miércoles en la firma de un acuerdo de vivienda para ampliar los objetivos del Plan Vive de la Generalitat, el secretario general de UGT-PV ha manifestado sobre esta iniciativa que "cualquier medida que permita construir" más inmuebles y ponerlos a disposición de la ciudadanía es, "en principio", positiva.

Sin embargo, cree que "lamentablemente 10.000 viviendas son una gota en el desierto de las necesidades de acceso a la vivienda de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas", en referencia al proyecto por el que Mazón pretende desarrollar esa cantidad de viviendas de protección hasta el final de la legislatura. De ese total, según el 'president', ya hay más de 4.000 en marcha, la mayoría de promoción público-privada y ubicadas en la provincia de Alicante.

"Consideramos que es necesario que el gobierno valenciano articule más medidas y nos gustaría además que esas medidas se plantearan también en el ámbito del diálogo social, porque hay una mesa específica para hablar en materia de vivienda, que, lamentablemente no se está convocando", ha apuntado Calero.

Del mismo modo, el secretario general de UGT-PV ha remarcado que el problema de la vivienda también es una "preocupación" para las organizaciones empresariales de la Comunitat Valenciana, porque hay casos de "zonas donde no se cubren puestos de trabajo porque los elevados precios" de los inmuebles hacen que personas de otros puntos de España "no se planteen" venir a esta autonomía porque los salarios "no les compensan" el coste de la vida que tienen que afrontar.

"Lamentablemente, hay zonas de nuestra comunidad donde se está empezando a producir", ha asegurado, para luego subrayar que esta situación "también tiene una incidencia muy importante en las dinámicas de movilidad" de trabajadores "y, por lo tanto, en el mercado de trabajo" y la "actividad económica".

REUNIÓN CON EL SÍNDIC

Además, el presidente de CAVE-COVA, Juan Antonio Caballero, ha incidido en que este "problemón" se ha generalizado "a nivel europeo" y ha mostrado su "preocupación" por la "ruptura de la cohesión social" en barrios por "la implantación de pisos turísticos" y "el hecho de que no haya vivienda".

Caballero también ha explicado que el defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, les ha trasladado durante la reunión cuestiones que ha abordado "desde hace tiempo" respecto al derecho a la vivienda: "La acogida ha sido muy favorable y yo creo que el Síndic tiene una sensibilidad, en relación con este problema, muy notable, no solo porque lo haya planteado, sino por la documentación que nos ha entregado en cuanto a todas las actividades que ha venido realizando".

El representante de la confederación vecinal ha lamentado que la vivienda se haya convertido "en una mercancía con la que se especula" y ha dicho que "es para vivir". "No es para comprar y vender. No es como otros productos que en el mercado se compran, se amarran y después se venden y uno obtiene beneficios", ha zanjado.