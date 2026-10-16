Sindicatos exigen a PP y Vox que no "embarren" con las pensiones y avisan de que las quieren convertir en "gran negocio"

Archivo - El secretario general de UGT-PV, Tino Calero Vaquerizo, y la secretaria de general de CCOO PV, Ana García Alcolea, durante una rueda de prensa, a 13 de octubre de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT PV, Tino Calero, y CCOO PV, Ana García, han reclamado a PP y Vox que no "embarren" con las pensiones, un sistema que está "garantizado", y han acusado a estos partidos de querer convertirlo en un "gran negocio".

Por ello, han llamado a la ciudadanía a que, en las elecciones del 29 de noviembre, "piensen exactamente quiénes les han subido la pensión acorde al IPC" y "quién les está amenazando con hacer sacrificios".

Así lo han manifestado en declaraciones a los medios, después de participar en un acto conmemorativo por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza organizado por Pobresa Zero.

Ana García ha señalado que el PP "siempre ha utilizado" las pensiones como "una especie de arma arrojadiza de poner una espada de Damocles encima de la cabeza de más de 10 millones de pensionistas en este país". "Lo que hicimos en 2013 fue revertir una reforma de pensiones agresiva que hizo el gobierno del Partido Popular con el señor M.Rajoy a la cabeza, que provocó empobrecer aún más a las personas pensionistas", ha aseverado en alusión al expresidente del Gobierno.

La dirigente de CCOO PV ha subrayado que "el sistema no va a colapsar", ha recordado el Pacto de Toledo al que se llegó para "asegurarlas" pero ha señalado que "eso no significa que en los próximos años se sigan tomando medidas para que las personas pensionistas del presente y del futuro estén protegidas". García ha subrayado que no hay "ningún tipo de conflicto" entre jóvenes y pensionistas como "quieren azuzar las derechas". "Es todo falaz, todo para embarrar", ha agregado.

Así las cosas, ha pedido "votar con cabeza para proteger los intereses y los derechos" y que las personas pensionistas que "piensen exactamente el 29 de noviembre quienes les han subido la pensión acorde al IPC" y "quién les está amenazando con hacer sacrificios". "Cuando se nos dice hacer sacrificios, siempre es a los mismos, a la clase trabajadora o a las personas pensionistas", ha reprochado. "Porque esto, al fin y al cabo, va de derechos o de recortes, que es lo que nos están planteando", ha zanjado.

Por su parte, Tino Calero ha subrayado que las pensiones "están garantizadas" y que "lo que tienen que hacer el PP y Vox, la derecha y la ultra de este país, es decirle claramente los 10.000 millones de pensionistas de nuestro país y los miles de ciudadanos que en breve accederán a las pensiones, qué quieren hacer en el sistema público de pensiones".

A su juicio, "da la impresión de que el PP quiere convertir las pensiones en lo que ha hecho en la sanidad pública y en la educación pública, que es un gran negocio, que está permitiendo que muchos se estén lucrando". "Es evidente que el objetivo del PP y de Vox, de la derecha y la ultradrecha, es desmontar el sistema público de pensiones y, a partir de ahí, abrir la posibilidad de que las entidades bancarias, las entidades aseguradoras, se lucren en las pensiones públicas".

Con todo, Calero ha exigido al PP "claridad" y ha advertido que, si "lo que quieren es poner la mano en la hucha de las pensiones", las organizaciones sindicales estarán "delante para que los ciudadanos y los ciudadanos de este país tengan claro que sus pensiones seguirán siendo públicas, estarán garantizadas y se revalorizarán".