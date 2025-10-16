Sindicatos y partidos ven "desproporcionada" la actuación policial en protestas por Palestina y piden responsabilidades

Decenas de personas durante las movilizaciones por la celebración del partido de baloncesto entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv israelí, frente al Roig Arena, a 16 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

No descartan emprender acciones legales por "los graves hechos"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones sindicales y partidos políticos como Compromís han criticado la respuesta "completamente desproporcionada" por parte de la Policía durante la jornada de huelga general y las protestas a favor de Palestina y han exigido responsabilidades por la detención "totalmente arbitraria" de dos miembros del Sindicat d'Estudiants durante la concentración por el partido de baloncesto entre el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv.

La protesta, convocada por el BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) País Valencià en los alrededores del Roig Arena, se saldó con un total de cinco detenidos, entre ellos, dos miembros del Sindicat d'Estudiants. Todos ellos han quedado en libertad tras declarar ante la Policía.

Desde el Sindicat d'Estudiants, su portavoz, Mario Tercero, en declaraciones a los medios, ha denunciado las cargas "brutales" y la respuesta "completamente desproporcionada" de la Policía durante la manifestación y ha considerado "totalmente arbitraria" la detención de los dos compañeros del sindicato.

"Lo único que estaban haciendo era llevar una pancarta en esa protesta", ha explicado Tercero, quien asegura que, en un momento durante la protesta, la policía "dividió" a las diferentes organizaciones y, en ese momento, "aprovechando ese momento de debilidad, se acercaron al compañero a pedirle que se identificara y, cuando fue a sacar la cartera para sacar su documento, la respuesta que vimos fue que entre varios policías fueron a reducirle sin aceptar directamente la documentación".

"Hubo ahí un forcejeo y a ese forcejeo --prosigue-- la respuesta que vimos fue que se llevaron a la compañera Ainhoa que estaba intentando liberar al compañero". En este sentido, el portavoz estudiantil ha criticado "la represión absoluta" sufrida por parte de los agentes que "recuerda a regímenes más propios como el que se vive en Estados Unidos con Donald Trump ".

Y ha exigido que "se tomen medidas" y "se depuren responsabilidades directamente a los responsables de este dispositivo y de este despliegue totalmente desproporcionado".

Por su parte, Intersindical Valenciana, en un comunicado, se ha unido a las denuncias del Sindicat d'Estudiants y ha indicado que la jornada de huelga se saldó con "decenas de personas heridas", entre ellas, "una que sostenía la pancarta de Intersindical Valenciana frente al Roig Arena.

"La huelga general, convocada por diferentes sindicatos, acabó con un balance represivo inaceptable en una sociedad democrática. Reprimir por la fuerza el derecho a manifestarse en un contexto de huelga general es más propio de las dictaduras, como la que vivió este país en tiempos pasados, que de las democracias", ha aseverado el sindicato.

NO DESCARTAN ACCIONES LEGALES

En este sentido, ha criticado que la huelga general comenzó ya desde la mañana con un "desmesurado control policial de los piquetes informativos" pero que por la tarde "acontenció lo peor".

"La manifestación fue pacífica en todo momento y no se lanzaron objetos ni se agredió a ningún policía. En cambio, la policía empujaba y golpeaba a las personas que se manifestaban, repetidamente. Uno de los golpes fue a parar a la pancarta de Intersindical Valenciana hiriendo una compañera. Otras compañeras otros sindicatos también fueran víctimas de lesiones perpetradas por la policía", ha relatado.

Por todo ello, el sindicato "no descarta" emprender acciones legales por "los graves hechos que sucedieron en el marco de una huelga general contra la libertad de expresión, contra el derecho de manifestación y contra las libertades sindicales".

Igualmente, el secretario de organización del CGT del País Valencià, José Antonio Lafuente, se ha sumado a estas denuncias y ha criticado la "desproporción" con la que actuaron los agentes.

Por otro lado, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en declaraciones a los medios, ha exigido responsabilidades a la delegación del Gobierno por "las cargas policiales completamente desproporcionadas en un contexto de un partido de básquet a puerta cerrada y unas manifestaciones pacíficas y que estaban avisadas y advertidas".

"La delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) tiene que pedir responsabilidades sobre lo que pasó ahí y, si no es capaz de hacerlo, tendrá que asumir ella las propias responsabilidades de la actuación desmesurada que tuvo la policía", ha aseverado Robles quien ha mostrado las piezas lanzadas por los agentes y ha agregado: "Si la señora Bernabé considera que esto es proporcional, que es una bala en toda regla, no podrá dormir tranquila y si quiere ejercer sus responsabilidades, tendrá que buscar al responsable de esto".

DERECHOS HUMANOS

En este punto, ha insistido en que la actuación policial ha sido "desproporcionada" para "unos manifestantes que habían avisado, que se estaban manifestando de manera pública" y que, además, "estaban defendiendo los derechos humanos".

Y ha afeado a la delegada que "no puede ir por la mañana con una palestina y un pin en defensa de Palestina y a la noche enviar cargas policiales totalmente desproporcionadas contra personas que se están manifestando pacíficamente para proteger los derechos humanos".

"O se está con los derechos humanos o se está contra ellos. Por tanto, desde Compromís necesitamos depuración de responsabilidades de lo que pasó ayer y, si no es capaz la delegada del Gobierno de depurar esas responsabilidades, no le quedará más remedio que asumir la exigencia", ha concluido.