Sindicatos reconvierten la huelga de profesorado del 20 de noviembre en una jornada de concentraciones en la Comunitat

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han anunciado que han reconvertido la huelga de profesorado prevista para el 20 de noviembre en una jornada de concentraciones, tanto en los centros educativos como en las sedes del Consell en la Comunitat Valenciana, debido a que el Ejecutivo valenciano se encuentra en funciones.

Así lo han detallado en un comunicado conjunto, después de acordar el calendario tras un proceso asambleario y una encuesta para recoger la opinión del profesorado. Además, este miércoles se llevaron a cabo dos nuevas asambleas para analizar la situación después de la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat y de que todo el Consell esté ahora en funciones.

Debido a que la jornada de huelga del 20 de noviembre coincidía con "el inicio de los trámites para nombrar un nuevo presidente", en las asambleas se acordó reconvertir la huelga en una jornada de concentraciones a los centros educativos por la mañana y en las sedes del Consell por la tarde. Concretamente, será en la casa dels Caragols en Castelló, en la Casa de las Brujas en Alicante y en la Plaza Manises en València.

El resto del calendario se mantiene intacto y consiste en jornadas de huelga en diciembre, enero, febrero y marzo; dos jornadas de huelga en abril; y varias jornadas de huelga en mayo con la posibilidad de convertirla en indefinida. Las fechas concretas se harán públicas más adelante.

Los sindicatos han precisado que todas las jornadas de huelga contarán con las correspondientes movilizaciones, tanto en los centros educativos como en las calles de Alicante, València y Castelló.

Igualmente, han apuntado que se convocarán asambleas periódicamente para "evaluar y reajustar, si se considera oportuno", el calendario propuesto.

Las organizaciones sindicales han explicado que han planteado esta campaña de movilizaciones ante la negativa de la Conselleria de Educación a abrir una negociación para tratar mejoras salariales del profesorado para "recuperar la pérdida de poder adquisitivo" y han lamentado que "el profesorado valenciano es de los peores pagados de todo el Estado".

En la misma línea, ha argumentado que se debe ante la negativa del Consell a "revertir los recortes en las plantillas (especialmente en FP y atención a la inclusión) que comportan despidos de profesorado interino y un empeoramiento de la atención del alumnado"; y la recuperación de las condiciones laborales "recortadas" del profesorado experto y especialista (que está en huelga indefinida desde el 3 de noviembre).

Además, han censurado que la Conselleria no negocie sobre la reducción de las ratios de alumnado para "mejorar la atención y la calidad de la enseñanza", ni la "reducción de la burocracia y la sobrecarga de trabajo, que afecta la salud del profesorado y equipos directivos y desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia".

Por último, han lamentado que no se trate con el Consell la mejora de las infraestructuras educativas y recuperación de los presupuestos "recortados" en esta partida; la sustitución de la actual ley de libertad educativa por "otra que defienda el valenciano.

En este sentido, los sindicatos han recalcado que exigirán al nuevo presidente o presidenta de la Generalitat que "atienda las peticiones sindicales y se convoquen las correspondientes mesas de negociación para tratar los puntos reivindicados".