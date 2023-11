Sindicatura de Comptes advierte que Emergencias licitó contratos menores que superaban los umbrales máximos

Señala también que se emplea "incorrectamente" un encargo con Tragsa para "nutrir de personal la estructura administrativa de SGISE"



VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha detectado "diversos incumplimientos significativos" en la gestión de contratación y personal de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), entre ellos que "ha licitado de manera generalizada durante 2022, como contratos menores, contratos que superan los umbrales máximos que se establecen en la normativa sobre contratos públicos".

Así consta en su informe de auditoría de cumplimiento en materia de contratación y personal de SIGSE del ejercicio 2022, que la sindicatura ha publicado este lunes y en el que se ha revisado, entre otros documentos, una muestra de 29 expedientes de contratos menores, por un importe total de 377.697 euros, correspondientes a 13 proveedores.

La Sindicatura ha destacado que "prácticamente la totalidad" de los proveedores de la muestra con más de un expediente en 2022 "son contratos que conjuntamente superan los umbrales máximos que se

establecen en el artículo 318.a) de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP).

En opinión de la institución, "ello denota que SGISE no programa su actividad de contratación conforme al artículo 28.4 de la LCSP" y "supone, además, que resulte muy difícil justificar que no se está alterando el objeto del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 118.2 de la LCSP y, sobre todo, que no se está haciendo con la intención de evitar la aplicación de las reglas generales de contratación".

Además, en el informe, se explica que SGISE no ha remitido a la Sindicatura información contractual de los contratos menores del ejercicio 2022, ni de ejercicios anteriores, "lo cual

supone un incumplimiento del artículo 3" del Acuerdo de 11 de julio de 2018 del Consell de la Sindicatura de Comptes (ASIC).

SEGUROS, ASISTENCIA LETRADA Y VEHÍCULOS

En dos de los expedientes, sobre contrataciones de seguros de accidentes y de asistencia letrada laboral, no se ha comunicado, para su inscripción los datos básicos de estos dos contratos al Registro de Contratos del Sector Público ni al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat.

En ninguno de los expedientes de la muestra, salvo en cuatro, existe un informe emitido por el órgano de contratación justificando que no se está alterando su objeto. En ninguno de los expedientes salvo tres existe un informe emitido por el órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato, como exige la norma.

En concreto, cuatro contratos corresponden a cuatro pagos mensuales de un seguro colectivo de accidentes para los empleados

y personal dependiente o vinculado a SGISE. En esta contratación se

supera el umbral establecido para su adjudicación directa,"por lo cual estos contratos se han adjudicado de forma incorrecta", ha avisado la Sindicatura, antes de remarcar que esta contratación "está declarada de contratación centralizada por la Generalitat".

También se supera el umbral en dos contratos por el suministro de vehículos sin conductor, que se realizan uno a continuación del otro con la misma empresa y concepto. Además, a la finalización del contrato en septiembre de 2022, "el tercero ha continuado prestando el servicio sin cobertura contractual" hasta una nueva adjudicación, el 5 de octubre de 2022.

USO DE TRAGSA PARA NUTRIRSE DE PERSONAL

Asimismo, el informe incide también en que, en las fases V y VI del encargo a la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), "se está utilizando incorrectamente dicho encargo para nutrir de personal la estructura administrativa de SGISE, sin que dicho personal desempeñe funciones exclusivamente relacionadas con el encargo".

Además, "SGISE no ha remitido información contractual alguna a la Sindicatura de Comptes, por lo que respecta tanto a contratos menores como no menores, ni del ejercicio 2022 ni de ejercicios anteriores, lo cual supone un incumplimiento de la normativa vigente".

CONTRATOS TEMPORALES DE PERSONAL

Respecto a la gestión de personal, la Sindicatura señala que SGISE ha desarrollado su actividad sin contar con el preceptivo informe salarial favorable de la Dirección General de Presupuestos, dependiente de la Conselleria de Hacienda.

Se tiene constancia de que SGISE cuenta con un informe de la Conselleria de Hacienda que le autoriza para realizar un máximo de 80 contratos temporales anuales, pero se han formalizado 167 altas derivadas de bolsas de empleo en 2022 y cuatro altas anteriores a esta autorización.

Así, el informe de fiscalización añade que "la inadecuada gestión de la bolsa de empleo temporal por SGISE ha determinado que su personal haya ido enlazando contratos temporales de forma continuada, lo que ha implicado que prácticamente la totalidad del personal laboral temporal de TRAGSA, que en abril de 2019 se incorporó a SGISE, haya conseguido desde su incorporación hasta la actualidad, mediante sentencia judicial, que se le reconozca la condición de personal fijo discontinuo de SGISE y pasar a formar parte de su plantilla".

RECOMENDACIONES

La Sindicatura incluye recomendaciones para mejorar la gestión económico-financiera y de personal de SGISE, como que la sociedad no debe prolongar en exceso el encargo ordenado a TRAGSA, ya que cuando finalice la fase VI de este habrán trascurrido 4 años y 8 meses sin que SIGSE haya adoptado los medios para asumir las competencias del servicio de bomberos forestales desarrolladas por TRAGSA mediante el encargo, "argumentando SGISE una serie de circunstancias para la prolongación del encargo que no se consideran justificadas".

También aconseja "una reorganización y redimensionamiento suficiente del departamento de contratación, en el que es fundamental que se establezcan mecanismos de control interno que permitan revisar la adecuación de los trámites realizados a la legalidad vigente y que eviten que se produzcan incorrecciones significativas y errores que no sean detectados por el personal del departamento".

"Pese a las dificultades que SGISE tiene para la contratación de personal, nunca debe utilizar el encargo a TRAGSA para cubrir sus déficits de personal en las distintas áreas administrativas de la Sociedad", ha expuesto la Sindicatura. En esa línea, insta a aplicar el primer convenio colectivo de SGISE, que unificaría a los distintos colectivos de la sociedad.