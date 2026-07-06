Situación meteorológica adversa en la Comunitat: la segunda ola de calor afectará desde hoy y se extenderá al jueves

Una persona se protege del sol con una sombrilla - María José López - Europa Press

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana atraviesa una situación meteorológica muy adversa en los próximos días, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que la segunda ola de calor del año afecte al territorio con especial intensidad a partir de hoy y, al menos, hasta el jueves.

Tal y como han apuntado las mismas fuentes, el pico más intenso se registrará entre martes y jueves.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) se ha actualizado su Aviso Especial sobre la ola de calor y recoge que en el interior sur de València las temperaturas podrán superar los 44 grados.

El nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales para hoy es extremo en toda la Comunitat y hay posibilidad de precipitaciones secas en el interior de Castellón y de Valencia.

Para hoy, las temperaturas máximas serán significativamente elevadas en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón, mientras que en el interior sur de Valencia se alcanzarán los 39-40 grados.