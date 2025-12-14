Situación de "normalidad" en los caudales de ríos y barrancos y en los embalses ante la alerta roja por lluvias

Situación de alerta roja por lluvias extremas por el paso de la borrasca Emilia, en Paiporta, a 14 de diciembre de 2025, en Paiporta - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los caudales de ríos y barrancos y los embalses de la Comunitat Valenciana permanecen en situación de "normalidad" pese a la alerta roja por lluvias activada en parte de la provincia de Valencia y la naranja en buena parte de la región, según han transmitido a Europa Press desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

En cualquier caso, desde el organismo estatal se mantienen "muy pendientes" de la evolución de las precipitaciones, aunque destacan que por el momento la situación es de "normalidad" en cuanto a lluvias, caudales y embalses.

De hecho, según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el medidor del barranco del Poyo ha detectado un caudal máximo de 0,027 m3/s a las 12.45 horas, muy lejos del umbral amarillo de riesgo bajo (30 m3/s). Respecto al río Magro, en Guadassuar anota un caudal de 0,45 m3/s a las 13.30 horas, pero de 0,00 m3/s a la salida del embalse de Forata.

Respecto a los embalses, precisamente Forata registra un porcentaje de volumen embalsado del 41,64%, pero no recibe ni sale caudal, mientras que Buseo anota un bajo 14,64%.

En cuanto a las precipitaciones, desde la CHJ han concretado que en las últimas 12 horas se han registrado acumulados de 68 l/m2 en Villalonga, de 43 en Rótova y de 25 en Pinet.