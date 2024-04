Sitval aprueba el informe para la equiparación salarial de las ITV y abonará los atrasos de 2023 en ocho días de plazo

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (Sitval), celebrado este martes, ha aprobado el informe jurídico preceptivo para poder llevar a cabo la equiparación salarial de la plantilla de las ITV, que afecta a unos 300 trabajadores.

Así lo ha anunciado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, que también ha confirmado que en un plazo de ocho días "los trabajadores recibirán el abono de las cantidades que, al hacerse efectiva dicha equiparación, les corresponda respecto al ejercicio 2023".

Posteriormente, a mediados de mayo los trabajadores de ITV recibirán los atrasos de 2024, para lo cual en el último consejo de Sitval ya se consignó una partida superior al millón de euros, según ha informado la Conselleria. Montes ha destacado que, "de esta forma, el actual Gobierno valenciano soluciona un conflicto heredado y que ha costado mucho desenmarañar".

La aprobación del informe y lo anunciado este martes por Montes cumple con el calendario al que se comprometió la Conselleria con los trabajadores y que llevó a los sindicatos el pasado 28 de marzo a aplazar los paros y movilizaciones previstos, después de varias jornadas de huelga tanto en Alicante como en toda la Comunitat Valenciana.

DIFERENCIAS SALARIALES DE HASTA UN 40%

El conflicto se remonta a lo acordado con el anterior Consell en el proceso de reversión pública de las ITV, que culminó el pasado febrero tras 25 años de gestión privada por parte de siete empresas con diferentes convenios. Ante una diferencia salarial de hasta un 40% para los trabajadores de Alicante, se acordó una homologación salarial que afectaba al 10% de la plantilla, pero ésta no se ha llegado a aplicar ya que la actual administración señaló que el acuerdo no era válido legalmente por no haberse pedido informes perceptivos.

Los sindicatos y la Generalitat firmaron en noviembre de nuevo un acuerdo para la equiparación salarial, pendiente de hacerse efectivo cuando se emitiesen los informes favorables de Función Pública y Hacienda, y en febrero los sindicatos volvieron a huelga "ante el incumplimiento por parte del Gobierno valenciano del compromiso de abonar en enero el complemento de homogeneización", para la que aún faltaba documentación necesaria. A finales del mes pasado se aplazaron las movilizaciones ante las garantías de la administración de que este martes se aprobaría el informe preceptivo.

Ahora, la consellera Montes ha destacado el compromiso de la Generalitat por resolver la situación de los trabajadores de Sitval, por lo que se solicitó un informe jurídico que ha permitido formular alternativas a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permiten la equiparación salarial.

"Esta equiparación es una medida que afecta a unas 300 personas, incluyendo las contratadas de forma temporal para reforzar el servicio en verano y que ya no pertenecen a la plantilla", ha explicado la consellera.

Del mismo modo, ha remarcado que desde la conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo se ha estado trabajando "para reparar la difícil situación dejada por la anterior dirección de la Sociedad Pública de las ITV, en la que se daban unas diferencias salariales enormes entre las personas trabajadoras de las distintas ITV, entre otras cosas".

EL CONSELL "HA SIDO MUY SENSIBLE"

La consellera y presidenta del Consejo de Administración de Sitval ha asegurado que "el nuevo gobierno de la Generalitat ha sido muy sensible ante las dificultades que atravesaba el servicio de las ITV tras la reversión pública ejecutada por el gobierno anterior, que ha dado muchísimos problemas para que la ciudadanía accediese a un servicio básico y fundamental".

Por último, durante este consejo de administración se ha dado también el visto bueno al organigrama de la sociedad, que la anterior dirección dejó sin concretar. El nuevo organigrama contempla una dirección general de la que depende una auditoría interna, una subdirección general y tres direcciones de zona, y de la subdirección general dependerán las direcciones de recursos humanos, jurídica, financiera, técnica o la de calidad. En cuanto a las categorías laborales de las ITV, quedan subdivididas en seis: dirección de estación, responsable técnico, responsable de administración, jefatura de equipo, inspectores y administrativos.