El socialista José María Ibáñez sustituye en la Alcaldía de Zucaina (Castellón) al PP tras una moción de censura

CASTELLÓ 9 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El PSPV-PSOE ha asumido este martes la alcaldía de Zucaina tras prosperar una moción de censura contra la 'popular' Ana Julián Benages. El nuevo alcalde es José María Ibáñez, el cual ya ejerció como primer edil durante las legislaturas 2007-2011, 2011-2015 y 2015-2019 y quien permanecerá en el cargo hasta 2027 "con la voluntad de situar a las personas en el centro de la acción política".

La moción de censura ha salido adelante después de que este verano dimitieran dos concejalas del PP por "discrepancias" con la alcaldesa y el PSPV pasara a tener la mayoría absoluta en el consistorio ya que el sistema de elección en esta localidad es por lista abierta, según han informado fuentes socialistas.

En su primer discurso como primer edil, Ibáñez ha asegurado que su gobierno "se dejará la piel por escuchar y dar respuesta a los problemas, por pequeños que sean, de todos los vecinos y vecinas". Además, ha señalado como grandes retos de la legislatura impulsar el proyecto turístico del Comellar y desplegar el Plan Director de Patrimonio para poner en valor la riqueza cultural y natural del municipio.

El nuevo alcalde ha remarcado que "Zucaina necesita un gobierno cercano, con capacidad de gestión y con sensibilidad hacia las necesidades del día a día". En este sentido, ha garantizado su "total dedicación" y ha insistido en que su equipo "trabajará sin descanso para mejorar los servicios públicos y hacer del pueblo un lugar con más oportunidades".

El pleno de investidura ha contado con la presencia de la secretaria de Organización del PSPV-PSOE de Castelló, Maria Jiménez, y de la vicesecretaria general, Merche Galí, quienes han felicitado a Ibáñez y a todo el nuevo equipo de gobierno.