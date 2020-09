Estos son los nominados a los Premis d'Arts Escèniques

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los espectáculos 'Dinamarca', 'Vigor mortis', 'Atman, el comiat', 'Acampada' y 'L'electe' son los que han recibido más nominaciones en los Premis d'Arts Escèniques, que se entregarán el próximo 2 de noviembre en el Teatre Principal de Castelló.

La Conselleria de Cultura, que impulsa estos galardones a través del Institut Valencià de Cultura, ha dado a conocer la lista de nominados. Los premios tienen como objetivo "reconocer a los profesionales escénicos valencianos y darles visibilidad, así como incentivar y promocionar la producción escénica valenciana", señala el departamento que dirige Vicent Marzà en un comunicado.

Un primer jurado independiente de nueve personas, consensuadas entre las asociaciones profesionales de las artes escénicas, miembros de la Mesa de la Cultura Valenciana y el IVC, ha escogido a los nominados tras un proceso de análisis de todos los espectáculos y profesionales inscritos en los Premios de las Artes Escénicas.

Esta comisión ha estado integrada por Lomi Szil, Pepe Ayelo, Ester Alabor, Carmen Valera, Mónica Pérez, Francis López, Mar Jiménez, Rafa Contreras y Jose Vicente Peiró. Los miembros del jurado han visionado 81 espectáculos de teatro, danza, circo, artes de calle y espectáculos para niñas y niños. En total, a las 18 categorías se han presentado 604 candidaturas.

Tal y como recogen las bases, se trata de espectáculos estrenados en cualquiera de las salas, calles o espacios valencianos entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020. En el caso de las categorías de mejor espectáculo de circo y mejor espectáculo de artes de calle se amplía el periodo de tiempo de estreno del 1 de mayo de 2018 al 30 de junio de 2020.

Por su parte, un segundo jurado configurado por personalidades relevantes del mundo cultural valenciano se encargará de escoger, de cada terna, a los ganadores. El veredicto final se dará a conocer en el acto de entrega de estos Premios de las Artes Escénicas Valencianas el 2 de noviembre de 2020 en el Teatre Principal de Castelló de la Plana.

Los nominados a la categoría de mejor espectáculo de teatro son: 'Acampada', de la compañía Pont Flotant; 'L'electe', de L'Horta Teatre, e 'Ingovernables', de A Tiro Hecho. Respecto al mejor espectáculo de danza: 'Âtman, el comiat', de Ananda Dansa y Palau de Les Arts; 'Cos a cos (E-111)', de Fil d'Arena, y 'Vigor Mortis', de OtraDanza.

Los montajes que optan a la distinción de mejor espectáculo para niñas y niños: 'Lù', de la Cia. Maduixa; 'Nautilus, 20.000 llegües de viatge submarí', de La Negra, y 'El misteriós cas de Houdini i l'habitació tancada', de Nacho Diago-Producciones en la Luna.

Como mejor espectáculo de artes de calle han sido nominados: 'Social Animal', de Titoyaya Danza; 'Maletes de terra', de Visitants, y 'Los Mañas', de Compañía Lucas Escobedo; mientras que los seleccionados para competir por el mejor espectáculo de circo son: 'La vaca que riu', de la Companyia Patrícia Pardo; 'El desig d'estar junts', de La Finestra Nou Circ, y 'Save the temazo.org', del Col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C.

ACTORES, BAILARINES Y ARTISTAS DE CIRCO

En la categoría de mejor actriz, los nombres elegidos son los de Rebeca Valls por 'Dinamarca'; Cristina Fernández Pintado por 'What is love? Baby don't hurt me', y Laura Romero por 'Todo Verde'. En el apartado masculino, los nominados son Josep Manel Casany por 'L'electe'; Jordi Ballester por 'El mètode Grönholm', y Jorge Valle por 'Hamlet'.

Por su parte, Asun Noales por 'Vigor Mortis'; Paloma Calderón por 'Âtman, el comiat', e Irene Ballestero por 'Cos a cos (E-111)' han sido nominadas a mejor bailarina, mientras que los nominados a mejor bailarín son Maynor Chaves por 'Réquiem'; Carlos Fernández por 'Vigor Mortis', y Carlos Peñalver por 'Quan els ocells prenen el vol'.

Y los nominados a mejor artista de circo son Marisa Ibáñez por 'Sophie'; Matías Marré por 'Save the temazo', y Marilen Ribot por 'Save the temazo'.

A la mejor dirección escénica optan Carles Alfaro por 'Dinamarca'; Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons por 'Acampada', y Carles Sanjaime por 'L'electe'; y la nominación a mejor dirección coreográfica ha sido para: Rosángeles Valles por 'Âtman, el comiat'; Yoshua Cienfuegos por 'Réquiem', y Gustavo Ramírez Sansano por 'Social Animal'.

Los mejores textos corresponden a Rodolf y Josep Lluís Sirera por 'Dinamarca'; Paco Zarzoso por 'La casa de les aranyes', y Marcos Luis Hernando por 'Delírium' y esperan hacerse con un el premio a la mejor versión, traducción o adaptación Jaume Policarpo por 'Hamlet'; Víctor Sánchez Rodríguez por 'What is love? Baby don't hurt me', y Paula Llorens por 'Historia de una maestra'.

En cuanto a los nominados a la mejor composición musical son Joan Cerveró por 'Dinamarca'; Voro García por 'Al·legories', y Pep Llopis por 'Âtman, el comiat'. Respecto a la mejor iluminación son Carles Alfaro por 'Dinamarca'; Juanjo Llorens por 'Vigor Mortis', y Marc Gonzalo por 'Acampada'.

Finalmente, los nominados a mejor escenografía son: Luis Crespo por 'Vigor Mortis'; Anaïs Florín y David Vanderth por 'Ingovernables', y Joan Collado por 'Acampada'; y aspiran a ganar el premio a mejor vestuario Pascual Peris por 'Dinamarca'; Carmen Soriano y Yoshua Cienfuegos por 'Réquiem', y Teresa Juan por 'What is love? Baby don't hurt me'.