'Sorolla, Moda Y Sostenibilidad' Llega Al Espacio Séneca De Alicante Con La Diseñadora Alba García

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Sorolla, moda y sostenibilidad' llega al Espacio Séneca de Alicante de la mano de la diseñadora Alba García. Se podrá ver del 2 al 16 de octubre y en esta última fecha se realizará un taller de faltriqueras. La muestra la inaugurará la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, junto a la creadora este jueves a las 19.00 horas.

Esta propuesta de moda sostenible consta de ocho trajes inspirados en la vida y obra del artista Joaquín Sorolla, elaborados con tejidos reciclados de lino y algodón y pintados a mano. Para cada diseño, García ha tomado como referencia "obras icónicas" seleccionadas por el historiador David Gutiérrez. Los diseños se completan con complementos realizados en cuero de pescado reciclado recogido en playas del Mediterráneo.

Los trajes los han pintado a mano aprendices de las Escuelas de Artesanos, Salesianos San Juan Bosco, la Universitat Politècnica de València (UPV) y siete artistas profesionales: Toni López, Daniel González, Alberto Ruslan, Nieves Puente, Rosana MarL, María Fragoso y Nacho Climent. La Escuela Superior de Diseño de Valencia (EASD) se ha encargado de confeccionar los tocados y sombreros a juego con cada diseño, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La muestra se despedirá el jueves 16 de octubre con el taller de faltriqueras, las pequeñas bolsas de tela, "parte esencial de la indumentaria tradicional alicantina". El taller se desarrollará de 18.00 a 20.00 horas y pueden participar personas a partir de diez años. La inscripción se realizará en Espacio Séneca el mismo día a las 17.45 horas y la actividad está limitada al aforo.