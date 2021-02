SOS Hostelería solicita la suspensión cautelar del cierre del sector ordenado por la Generalitat

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

SOS Hostelería ha presentado un recurso contencioso administrativo en el que solicita la suspensión cautelar del cierre del sector que recoge la resolución de 19 de enero de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública "por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19".

En opinión de SOS Hostelería, la resolución de la Generalitat "es contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores". La resolución aprobada por Sanitat Universal ordena el cierre preventivo y la suspensión cautelar de actividades de los establecimientos de hostelería y restauración de la Comunitat Valenciana.

Los hosteleros valencianos han decidido recurrir judicialmente el apartado 1.b) de la Resolución de Sanidad Universal y Salud Pública ya que, según su presidente, Fidel Molina, "de no concederse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse graves y perjudiciales consecuencias para los administrados".

Molina argumenta en un comunicado que la consellera "no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no, ni tampoco por qué el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de ciertas actividades mientras mantiene abiertas otras actividades no esenciales".

Según la demanda presentada por SOS Hostelería, "estos cuestionamientos ponen de manifiesto el criterio discriminatorio y arbitrario contenido en los apartados de la resolución que se impugna".

Para Fidel Molina, la disposición impugnada "afecta directamente no sólo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos, afectando de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

La demanda presentada por SOS Hostelería, a través de Romero & Llodrá, señala que "el concienzudo informe de evaluación y seguimiento de la situación por la pandemia Covid-19 en la Comunitat Valenciana de fecha 19 de enero de 2021, elaborado por la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, así como el informe de misma fecha elaborado por la Directora General de Asistencia Sanitaria a los que se hace referencia en la Resolución, ponen de manifiesto un sustancial repunte de los casos y un agravamiento de la situación epidemiológica en los últimos días, aunque no existen motivos objetivos u objetivables que justifiquen el criterio de cerrar el sector de la hostelería y restauración, en contraposición a la decisión adoptada en otros sectores como por ejemplo el de las grandes superficies y centros comerciales".

La demanda añade que "si bien la Administración está legitimada para tomar este tipo de decisiones a la hora de restringir la actividad económica de unos concretos sectores de actividad y no de otros, dicha decisión debe responder a criterios lógicos y objetivos aplicados por igual a todos los sectores no esenciales de la actividad económica".

"ARBITRARIEDAD Y TRATO DESIGUAL"

El texto añade que "la invocada arbitrariedad y trato desigual resultaría palmaria, en primer lugar, a la vista del contenido de las propias excepciones relacionadas en el apartado 1 b.) de la Resolución en los que quedan exceptuados de cierre, entre otros, de 'los Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos, para uso exclusivo de la clientela alojada en los mismos' ¿Acaso el hospedarse en un hotel hace que el virus deje de ser contagioso?", se preguntan los letrados de SOS Hostelería.

Otra de las "insólitas excepciones", según SOS Hostelería, es la de los "Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo del personal empleado". En este sentido, Fidel Molina se pregunta "si acaso el virus ¿es más contagioso cuando los servicios de hostelería se encuentran próximos al lugar de trabajo y no en el propio lugar de trabajo?".

En SOS Hostelería dicen no entender que "comer en un local cerrado ubicado en el centro de trabajo implique un menor riesgo de contagio que comer, por ejemplo, en una terraza de un establecimiento de hostelería situada al aire libre".

Por este motivo, SOS Hostelería cree que si la Administración ha considerado que dichas excepciones son compatibles con la lucha contra la pandemia, mantener abiertos el resto de locales de hostelería con las medidas de higiene y distanciamiento que ya se estaban llevando a cabo por el sector, también sería compatible con dicha lucha.

Según Molina, "si lo que persigue la norma es la protección del derecho a la salud colectiva mediante la evitación de contagios, ¿cómo se explica el anterior régimen de excepciones? ¿Acaso la potencialidad en el contagio es inferior en los servicios de hostelería reflejados en las excepciones a los de cualquier otro local de similares características ubicados en otro lugar distinto?", incide.

Por estos motivos los hosteleros consideran que el cierre de la actividad de la hostelería en los términos descritos en el apartado 1 b.). de la Resolución "carece de justificación, no siendo ni proporcional, ni idónea ni motivada dicha drástica medida, no superando por lo tanto el test o juicio de proporcionalidad".

En relación al impacto de la situación sanitaria en la actividad económica y social en la Comunitat Valenciana, de los informes técnicos a los que hace referencia la Resolución, "se desprende que el origen del incremento en los contagios en las últimas semanas deriva principalmente de contagios producidos en el ámbito social o familiar en reuniones como las llevadas a cabo con motivo de las últimas fiestas navideñas, que se produjeron en domicilios particulares", sostiene la organización.

En este sentido, los hosteleros valencianos argumentan que "ni la causa del actual repunte ni la solución al mismo pasa por cerrar el sector de la hostelería en nuestra Comunidad. Máxime teniendo en cuenta las estrictas medidas de higiene y seguridad con las que cumplían dicho sector con anterioridad a acordarse el cierre de la actividad del mismo", ha señalado Molina.

Por último, la demanda presentada por SOS Hostelería denuncia que la resolución del Gobierno implica que, al verse imposibilitado el citado sector a poder ejercer su actividad con la normalidad precedente a la resolución impugnada (esto es con las limitaciones y medidas de higiene y distanciamiento social que sí se estaban aplicando por el sector) "se está condenando a una cantidad ingente de pequeños y medianos empresarios de la hostelería y la restauración al cierre definitivo de sus negocios, ante la imposibilidad de recuperar las pérdidas que ya se estaban generando como consecuencia de la actual coyuntura".

Y a su vez, añade la demanda, "ante la falta de un sistema público ágil, objetivo y proporcional de indemnizaciones, ayudas y compensaciones para hacer frente a dicho cierre forzoso de la actividad como así ocurre en otros países de nuestro entorno más cercano como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, entre otros".