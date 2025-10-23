Spanish Brass arranca su gira en Estados Unidos con conciertos y clases magistrales

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Spanish Brass, uno de los quintetos más reconocidos de la música de cámara, anuncia USA Tour 2025, una nueva gira que reafirma su estrecha relación con el público norteamericano.

Entre el 24 de octubre y el 3 de noviembre de 2025, el grupo recorrerá varios estados con una agenda que combina conciertos y actividades pedagógicas en universidades.

La gira comenzará en la Concord Community Concert Association (Ohio) y continuará en el ciclo Community Concerts of Laguna Woods (California), para finalizar sus conciertos en la Chamber Music Maryland.

La formación también ofrecerá clases magistrales en la University of Southern California (USC) y el Colburn School de Los Ángeles, además de talleres con estudiantes en Chapman University, Hall-Musco Conservatory of Music, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory y en varios centro educativos musicales como Folly Quarter Middle School, Wilde Lake High School y el departamento de Música de la Universidad de Maryland, Baltimore County (UMBC).

Tras esta gira, Spanish Brass continuará su labor concertística y pedagógica en varios puntos de la geografía española hasta fin de año, mientras prepara ya sus próximas visitas internacionales para 2026.