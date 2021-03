STEPV se concentra frente al Palau de la Generalitat para rechazar el cambio de los días lectivos

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Delegados y delegadas de STEPV se han concentrado este lunes ante el Palau de la Generalitat en València en rechazo a la propuesta del president Ximo Puig de declarar lectivos los días de fallas y Magdalena ya previstos y ratificados recientemente en el calendario escolar.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto que se ha enviado a los centros educativos en el cual "se argumenta la necesidad de mantener estos días no lectivos ya previstos desde hace meses", han indicado en un comunicado.

Representantes del sindicato se ha entrevistado con representantes de Presidencia de la Generalitat y de Sanidad para trasladarlos el malestar del profesorado y "la necesidad de mantener estos días de descanso". Desde la administración han justificado la medida y han pedido al profesorado que "realice este esfuerzo para evitar que, si no se declaran lectivos, se pueda producir un incremento de contagios y complicar todavía más la situación a los hospitales". Para el Sindicato, "este argumento no está justificado".

Además, tanto el Consell Escolar Municipal de València como el de Castelló de la Plana ya abordaron esta cuestión hace poco más de un mes y ambos consejos acordaron mantener los tres días no lectivos en fallas y Magdalena como estaban previstos.

El sindicato considera que "no es de recibido cargar con esta responsabilidad los municipios, y más cuando ya lo han decidido, y le recuerda al Consejo que también tiene responsabilidades en el calendario escolar, sobre los periodos no lectivos de Nadal o de Pascua, por ejemplo".

En Navidad, cuando todos los expertos estaban poniendo el grito de alerta sobre el posible incremento de contagios "no se tomó ninguna medida respecto al calendario escolar". "Desconocemos si tiene previsto tomar alguna medida respecto al periodo no lectivo de Pascua, pero desde STEPV advertimos que tanto el profesorado, como el alumnado necesita periodos de descanso y, por lo tanto, no aceptaremos ninguna modificación del calendario escolar que comporto más presión laboral al profesorado", han indicado.

Además, han criticado que la Conselleria de Educación "se ha emperrado al convocar unas oposiciones a las cuales están convocados 15.000 docentes interinos que están intentando sacar el curso más complicado de la historia reciente y ahora sólo faltaba que los recortaron los pocos días que tienen para poder prepararse, puesto que la administración no ha querido atender las peticiones del sindicato de no celebrar este año las oposiciones, mientras dure la pandemia".

Además, el sindicato lleva "años reclamando un calendario escolar basado en criterios pedagógicos y no en el calendario religioso, como tienen otros países o incluso otros territorios del estado, como Cantabria".