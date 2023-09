STEPV critica "la falta de profesorado en los centros para empezar el curso con normalidad"

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores d l'Ensenyament (STEPV) ha criticado, en el arranque del curso 23-24 en la Comunitat Valenciana, "la falta de profesorado en los centros para empezar el curso con normalidad".

La organización sindical asegura que la Conselleria de Educación "no ha ofrecido en las adjudicaciones de la semana pasada las bajas del profesorado ni tampoco se han dotado los centros incompletos de la plantilla necesaria".

STEPV dice, en un comunicado, que "todos los cursos, antes de la incorporación del alumnado a las aulas, la Conselleria convoca una adjudicación para ofrecer vacantes y sustituciones, pero en la adjudicación del 7 de septiembre solo se ofrecieron vacantes y muy pocas sustituciones". En concreto, de las 1.891 plazas ofrecidas, "solo" 205 fueron sustituciones.

"Esto ha hecho --prosiguen-- que muchos centros no tengan la plantilla completa para atender todo el alumnado que ha entrado hoy a las aulas. Es especialmente grave en Primaria, puesto que la carencia de este profesorado dificulta la atención del alumnado, especialmente si el número de profesorado que falta es elevado, como ha pasado en algún centro en el que faltan varios maestros. En Secundaria, el profesorado de guardia puede sustituir este profesorado, pero igualmente no es la manera de empezar el curso".

Además, STEPV lamenta que "todavía no se ha resuelto la falta de profesorado en los centros incompletos --aquellos que no tienen todos los grupos o líneas completas--, a los cuales se les dota de la plantilla necesaria mediante el Plan de Actuación para la Mejora (PAM)". Un profesorado que "ya estaba dotado por la Conselleria del Botànic pero que la nueva administración no ha ejecutado", apostillan.

STEPV no entiende por qué en la adjudicación de la semana pasada no se ofrecieron también las sustituciones ni la plantilla de los centros incompletos y exige a la Conselleria de Educación que se subsane esta situación en las adjudicaciones de esta semana.

"NUMEROSOS ERRORES"

Por otro lado, el sindicato insiste en que se solucionen las incidencias de las adjudicaciones de agosto, "todavía no resueltas, y las del pasado 7 de septiembre, en la que también se detectaron numerosos errores".

Este curso 2023-24 es el curso en que empiezan a aplicar las nuevas plantillas acordadas por los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial "y que permitirán los centros atender mejor su alumnado". Aun así, el conseller de Educación ya ha manifestado que "hay demasiado profesorado en los centros, pero ha sido incapaz de garantizar el comienzo del curso con la plantilla completa en cada centro educativo", reprochan desde este sindicato docente.

Por último, STEPV informa de que está en contacto con el resto de sindicatos para convocar acciones de protesta en los centros educativos el próximo viernes 15 de septiembre, lo que se concretará a lo largo de esta semana.