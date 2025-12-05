Suárez entrega a la jueza de la dana el borrador manuscrito de un mensaje en el se recomendaba "acceder a zonas altas"

Imagen de la anotación aportada a la causa por Jorge Suárez - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha aportado a la jueza que instruye la causa de la gestión de la dana anotaciones de su cuaderno correspondientes a los días 29 y 30 de octubre. En una de ellas se puede leer lo que parece un borrador de un mensaje de alerta en el se recomienda "acceder a zonas altas".

Suárez declaró este jueves durante más de ocho horas ante la magistrada y en su relato afirmó que planteó el envío de mensajes de aviso a la población antes incluso de reunirse el Cecopi, sobre las 17.15 horas, y a raíz de las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena. Luego lo volvió a sugerir a las 17.38 horas pero, mantuvo, no le respaldaron.

De acuerdo a su testimonio, el Cecopi se constituyó a las 17 horas --aunque la reunión no arrancó hasta las 17.15 horas-- y previamente estuvieron en una sala visualizando los recursos que tenían. Ahí fue cuando vieron imágenes de Utiel y de Requena, con personas en los tejados, y se percataron de que ni los recursos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ni de bomberos forestales podían llegar hasta la zona.

A Suárez lo que más le "preocupaba" eran las personas atrapadas y la posibilidad de que sufrieran hipotermia. Por este motivo planteó --todavía no se había conectado el Cecopi-- la utilización del Es-Alert, aunque no empleó ese nombre. Comentó que tenían capacidad de enviar un aviso a todos los móviles.

Una vez ya conectados en el Cecopi, comenzaron a intervenir las personas presentes y conectadas. Uno de los que habló fue el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, quien se refirió a la presa de Forata, que estaba empezando a verter aguas y no descartaban que pasara a un escenario 3, de rotura.

Sobre las 17.38 horas, la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, le pasó por WhatsApp el nombre de los municipios afectados por la presa de Forata, otra funcionaria le remitió el Plan de Emergencia de la presa y había poblaciones que marcaba seis o siete metros de altura en caso de rotura.

Fue en ese momento, añadió, cuando se comentó que había que avisar a la población y él volvió a poner encima de la mesa que se podía utilizar el mensaje masivo a móviles. Eran las 17.38 horas, siempre de acuerdo a la declaración de Suárez, y planteó que el texto podía aludir a una recomendación de situarse las personas en zonas altas y de estar atentos a sus teléfonos móviles. Esto fue a las 17.45 horas.

En las notas que ha entregado voluntariamente a la jueza, y a las que ha tenido acceso Europa Press, se puede ver un texto manuscrito que dice: "Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos mensajes".

Esta documentación también recoge otras anotaciones con términos como 'Cecopi', 'Forata', 'Escenario 2=3'.

En otra parte, bajo la fecha 30/10/24, aparecen apuntes referentes al Cecopi (4 zonas de trabajo, Plana de Utiel/Requena; Horta Sud/Horta Nord; Riberas; Autovía A3. REVA); al número de víctimas mortales --que aumentaba de la mañana a la tarde--, al "desbordamiento" en Alzira y Vilamarxant.

NOTA PRADAS

Además de las notas del cuaderno, Suárez ha hecho llegar a la instructora una nota manuscrita de, según afirmó, de la exconsellera de Interior Salomé Pradas, investigada en la causa.

En esta nota aparecen cuatro puntos que aluden a que se evite el desplazamiento en la provincia de Valencia; permanencia en casas; comarcas valencianas como la Ribera Alta, Baixa, Horta Sud, Hoya de Buñol; alejamiento cauces, elevarse a mínimo primera planta y la UME.