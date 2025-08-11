Once personas atendidas, cinco de ellas menores, en un accidente en la AP7 en Castellón

CASTELLÓ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios han atendido este lunes por la tarde a once personas, cinco de ellas menores, que presentaban contusiones y traumatismos como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la AP7 en Castellón, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En el accidente, registrado en el kilómetro 423 de la AP7 en el término municipal de Castelló, se han visto implicados tres vehículos, según ha podido saber Europa Press.

Hasta el lugar de los hechos el CICU ha movilizado dos ambulancias de transporte, un Soporte Vital Básico y dos SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a las once personas que han resultado heridas.

Nueve de ellas --un bebé de meses, un niño de dos años, tres menores de entre 15 y 17 años y dos mujeres y un hombre, estos últimos de entre 30 y45 años-- han sido trasladadas a distintos hospitales: cuatro a La Plana, en Vila-real y cinco al General de Castellón.

Las otras dos personas han sido dadas de altas in situ.