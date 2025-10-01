Sueltan 16 tortugas marinas en la playa de La Mata de Torrevieja tras un año de cría vigilada en el Oceanogràfic - AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 tortugas marinas nacidas en 2024 en la playa de La Mata de Torrevieja (Alicante) han sido soltadas al mar en este mismo enclave después de un año de cría controlada en el Oceanogràfic de València.

Se trata de los ejemplares nacidos del nido que la tortuga conocida como Pura Vida depositó en la playa de Los Locos y cuyos huevos fueron trasladados a La Mata, donde finalmente eclosionaron, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

En concreto, Pura Vida depositó 64 huevos, que desde el primer momento custodiaron voluntarios y técnicos ambientales hasta su eclosión en el mismo lugar en donde han sido soltados para entrar en el mar.

Del total, seis huevos se trasladaron al Oceanogràfic para formar parte del proyecto Head Starting, mientras que el resto se incubaron en la playa de La Mata siguiendo los protocolos de conservación. Una vez nacidas, otras diez crías se sumaron a las seis iniciales, hasta completar los 16 ejemplares ahora soltados.

Los animales han pasado sus primeros doce meses bajo supervisión veterinaria en el Oceanogràfic, sometidos a una dieta adecuada, revisiones periódicas y un control ambiental. El programa Head Starting tiene como finalidad "aumentar la supervivencia en las fases más críticas de la vida de la tortuga boba, cuando la mortalidad natural es más elevada".

FILOPATRÍA

La elección de Torrevieja como escenario de la suelta responde al principio de la filopatría, por el que las hembras adultas regresan décadas después a la misma zona donde nacieron para depositar sus huevos. "Respetar este vínculo geográfico resulta esencial para consolidar la recolonización de playas del Mediterráneo occidental, un fenómeno cada vez más frecuente", ha apuntado el consistorio.

El acto ha contado con la presencia de la vicealcaldesa y concejala de Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez; del edil de Medio Ambiente y Playas, Antonio Vidal, y del biólogo municipal, Juan Antonio Pujol, además de representantes de la Policía Local, de los equipos de mantenimiento y limpieza de playas, y de los voluntarios que custodiaron los nidos.

La Fundación Oceanogràfic ha participado con su equipo técnico de conservación, educación y voluntariado. Junto a ellos, han asistido 45 estudiantes de primero de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria (IES) Mediterráneo, así como vecinos de Torrevieja y usuarios de la playa, quienes han seguido de cerca un momento "simbólico" para la ciudad y para la conservación marina.

El Ayuntamiento ha recordado que la tortuga boba ('Caretta caretta') figura en la categoría de vulnerable de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), amenazada por la pérdida de hábitats de nidificación, la contaminación, la interacción con la pesca y los efectos del cambio climático.

La Fundación Oceanogràfic, en colaboración con administraciones, científicos y ciudadanía, desarrolla programas de investigación, rescate y sensibilización para proteger a esta especie y garantizar su presencia en el Mediterráneo.