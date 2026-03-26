Suma aborda con ayuntamientos de Alicante la "adaptación" a la nueva tasa de residuos

Encuentro celebrado este jueves en el MARQ - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Suma Gestión Tributaria ha celebrado este jueves en el MARQ la jornada 'Actualidad de la tasa de residuos: experiencias y perspectivas', con el fin de "evaluar la adaptación" de los municipios de la provincia de Alicante a la nueva tasa de residuos, su impacto económico y los "retos de futuro".

"Este encuentro tiene como objetivo analizar los resultados obtenidos tras la implantación del modelo de gestión del organismo provincial y evaluar su impacto real en los municipios alicantinos", ha apuntado el director de Suma, José Antonio Belso.

En un comunicado, la Diputación ha señalado que "la reforma de la tasa, impulsada por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, responde a una exigencia de la UE y el Gobierno de España que obliga a todos los ayuntamientos a repercutir el coste real del servicio".

"Como organismo que tiene delegadas las competencias de gestión tributaria en la provincia, Suma ha liderado este proceso de transición y aplicación práctica en la provincia de Alicante", ha resaltado.

La Diputación ha apuntado que técnicos municipales y responsables políticos se han dado cita en esta jornada "en la que se han expuesto casos reales de municipios y se han compartido estrategias de éxito y buenas prácticas con el objetivo de unificar criterios ante los desafíos regulatorios de 2026".

"El encuentro ha servido también para presentar la segunda fase del proyecto de Suma para la adaptación a la Ley 7/22 con el fin de consolidar un marco jurídico y técnico que permita lograr el objetivo final: un sistema de pago por generación de residuo", ha concluido.