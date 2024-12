El superviviente del Aquarius Moses Von Kallon, Premio Nacional de Juventud en Derechos Humanos

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Moses Von Kallon, de 30 años, fundador de la asociación de supervivientes del Aquarius, ha recibido el Premio Nacional de Juventud 2024 en categoría de Derechos Humanos, que concede el Instituto Nacional de Juventud e Infancia (Injuve).

El galardón se le entrega por su compromiso social en la defensa de los derechos humanos; su implicación en favor de los derechos laborales, sociales y políticos de las personas migrantes, especialmente de las mujeres; contra el racismo y la discriminación, y por la erradicación de la pobreza.

Desde el activismo social y la incidencia política, trabaja por los derechos y la inclusión de las personas migrantes y refugiadas, además de impulsar la convivencia intercultural de toda la sociedad como forma de combatir contra los discursos de odio y racistas.

El joven, natural de Sierra Leona y "valenciano de corazón", llegó a España tras ser rescatado en el Mediterráneo junto a otras 628 personas por el barco de salvamento humanitario Aquarius. Ha fundado y preside la ONG Aquarius Supervivientes para dar acompañamiento, formación y asesoramiento gratuitos a personas de origen migrante.

Realiza actividades en centros educativos con el objetivo de sensibilizar a alumnado, profesorado y familias. Es miembro del Consell Valencià per la Migració, organismo asesor de la Generalitat, y uno de los quince defensores de derechos humanos seleccionados en todo el mundo para cursar el programa formativo para Defensores de Derechos Humanos de la ONU-UNARC.

La entidad sin ánimo de lucro que lidera ofrece servicios de acompañamiento, formación y asesoramiento gratuitos a personas de origen migrante con el objetivo de que adquieran las herramientas necesarias para mejorar sus competencias y capacidades (clases de español, formación en emprendimiento, orientación formativa y laboral, etc.).

Además de numerosas acciones reivindicativas, Aquarius Supervivientes organiza con frecuencia encuentros interculturales que fomentan la convivencia y el intercambio social inclusivo en los ámbitos culturales, deportivos, artísticos y audiovisuales. Una de sus líneas estratégicas es la incidencia y sensibilización en la población en general, en las aulas, los medios de comunicación y la clase política.

Von Kallon ha combinado el activismo social en defensa de los derechos humanos con la incidencia política. Es miembro del Consell Valencià de Migracions, impulsado por la Generalitat Valenciana en febrero de 2023. También forma parte de la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Estrategia Valenciana de las Migraciones, creada por la Generalitat Valenciana en 2020.

Asimismo, es parte del Observatorio para la Igualdad de Trato, la No Discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio, a través de la vocalía de Asilo y Refugio. Desde 2021 ha asesorado al Consell Valencià de la Joventut en materia de migración a través del grupo de trabajo de acción social; y ha participado en diversos foros de incidencia política organizados por Jovesólides en el marco de la Escuela de Ciudadanía, del que además fue alumno de la primera promoción.

Recientemente ha ingresado en la coalición antirracista internacional UNARC-ONU (International Civil Society Coalition for United Nations accountability for systemic racism and police violence against Africans and people of African Descent).

Desde marzo de 2024, es uno de los quince defensores de derechos humanos seleccionados en todo el mundo para cursar el programa formativo para Defensores de Derechos Humanos del International Service for Human Rights de la ONU. En este ámbito, ha tenido la oportunidad de ampliar a escala internacional su trabajo en defensa de espacios y comunidades seguras para las personas migrantes en España.

GRANDES DIFICULTADES PERSONALES

Todo ello en un contexto de grandes dificultades personales mientras lucha por su propia regularización administrativa y por su autonomía económica, trabajando en sectores hiperprecarizados para ganarse la vida y estudiando por las noches para mejorar su situación.

En España, se ha implicado activamente en movimientos sociales y redes ciudadanas en defensa de los derechos humanos como Regularización YA; Movimiento Fuerza Migrante; Directiva Migra para Todas; Caravana Abriendo Fronteras; Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África (CESÁfrica); o la Federación Unión Africana, entre otros. Colabora habitualmente con Médicos Sin Fronteras España; SOS Mediterranée Francia; y Asamblea de Cooperación por la Paz en València. También ha sido voluntario en el barco de salvamento humanitario See Eye 4.

Su historia de vida y su lucha han inspirado el cómic ¿Por qué España?, de Carlos Valles; la obra de teatro Le dernière voyage: Aquarius creada por el Collectif F71 de París; el documental inmersivo Aquarius cinco años después, de la Universitat Politècnica de València; y la exposición de fotoperiodismo Desenfocadas, historias de migración y refugio realizada en colaboración con la Unió de Periodistes Valencians.