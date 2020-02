Susana Gisbert lanza su novela 'No me obligues' y advierte: "La víctima maltratada está anulada y no suele reaccionar"

Susana Gisbert con su nueva novela, 'No me obligues'

La fiscal y escritora Susana Gisbert ha lanzado su tercera novela 'No me obligues' para abordar "un tema tan de actualidad y doloroso como es la violencia de género" y ha advertido: "Las víctimas de malos tratos están en muchas ocasiones tan anuladas que son incapaces de ver más allá y de reaccionar".

La autora presentará su novela, editada por El talón de Aquiles, este viernes, y en ella cuenta, tras sus años de experiencia en un juzgado especializado de violencia de género, una historia que podría ser la de cualquier conocida. Intenta responder a preguntas cómo "¿Qué siente un maltratador? ¿Qué le lleva a cometer actos tan execrables? ¿Somos las mujeres un lobby feminazi?".

Lo que persigue la novela, ha afirmado Gisbert en una entrevista concedida a Europa Press, es "enganchar, entretener y, por supuesto, gustar". "Se trata de literatura, si no consigue llegar, es difícil enviar ningún mensaje, por buen propósito que tenga", ha expuesto.

"Así que pretende enganchar y, una vez atrapados, transmitir la necesidad de luchar contra la violencia de género, que las víctimas y los autores no responden a ningún estereotipo, y hay que estar alerta porque el mal trato está siempre más cerca de lo que pensamos", ha agregado.

Gisbert, quien ha indicado que su objetivo es que la novela "llegue absolutamente a todo el mundo, sin excepciones", ha señalado que mientras la escribía ha tratado de ponerse en el lugar de los maltratadores: "Si lo he conseguido o no, determinará el éxito o el fracaso de mi propósito al escribir la novela", ha dicho.

Preguntada por si cree en la reinserción de estas personas, ha afirmado: "En principio cualquier delincuente se puede reinsertar, es uno de los pilares de nuestro derecho penal y lo establece la Constitución. No se pude negar que en estos casos es especialmente difícil, porque se trata de conductas que tienen su raíz en un machismo que va más allá de la persona, pero por eso mismo se puede atacar a esa raíz para tratar de lograr la reinserción o, al menos, evitar que los hechos se repitan", opina.

Sobre el papel de la víctima, la fiscal ha indicado que "es la protagonista, muy a su pesar, pero lo que no debería ser es la única que puede actuar para evitar un final trágico". A su juicio, "hay que insistir en la obligación de toda la sociedad de denunciar el delito y de luchar contra sus causas. Aunque hoy existen apoyos que no se daban en otros tiempos, es una labor de cada día, y no hay que olvidar que en violencia de género no avanzar es retroceder", ha apostillado.

En cuanto a los "miedos" de las víctimas, ha explicado que "claro que existen, porque el primero se encuentra dentro de ella misma. Esa es la peculiaridad de la violencia de género, que las víctimas están en muchas ocasiones tan anuladas que son incapaces de ver más allá y de reaccionar", ha lamentado.

ENSAYO Y ANTOLOGÍAS

Susana Gisbert ha escrito otras dos novelas más, 'Descontando hasta cinco' (2017) y 'Caratrista' (2019), además del ensayo 'Balanza de Género' (2018) y las antologías de relatos 'Mar de lija' (2016) y 'Remos de plomo' (2018).

La novela se presentará este viernes y, además de la autora, el acto contará con Juan Magraner, periodista de la Cadena Ser, y Loreto Ochando, periodista de Valencia Plaza y colaboradora de La sexta y prologuista del libro, quienes presentarán el texto, con portada elaborada por la ilustradora valenciana Carolina Calvo.

En la presentación habrá danza y música en directo, a cargo de Susana M (bailarina) y Simona Z (piano), que ofrecerán un fragmento de la pieza 'Mujeres en construcción', una perfomance sobre la violencia de género con textos de la propia autora de la novela.