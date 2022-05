Tamarit asegura que su objetivo como consellera será que cada niño de la Comunitat "sea protagonista de su futuro"

Agradece el respaldo de Marzà para la mejora de la educación, multiplicar la actividad cultural pública y fomentar el deporte

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva consellera de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, ha asegurado este lunes que su "principal objetivo" como titular de estas competencias será que cada niño y niña que vive y va al colegio en la Comunitat Valenciana "sea protagonista de su futuro", que no haya menor "al que limiten hasta dónde puede llegar, "niña a la que le digan qué puede y qué no puede estudiar" y que "no haya familia a la que le caiga una lágrima porque no puede pagar la educación de sus hijos".

"La educación valenciana es y seguirá siendo un sistema donde se invierten año a año los recursos necesarios para que los sueños puedan hacerse realidad con esfuerzo individual pero también con el acompañamiento, el cuidado y el impulso colectivo de la comunidad educativa", ha expuesto en el acto en el que ha intercambiado la cartera con su antecesor en el cargo, Vicent Marzà, que dejé la pasada semana esta responsabilidad para centrarse en su partido, Compromís, al que también pertenece Tamarit.

Raquel Tamarit, que ha recordado su condición de madre de inglés y su procedencia de la escuela pública, ha afirmado que ese sistema educativo hace que "las personas humildes", entre las que se ha incluido como "hija de una familia humilde y trabajadora", "puedan llegar a coger las riendas del gobierno y del futuro". "Ese es mi principal objetivo como consellera", ha insistido para garantizar la igualdad de oportunidades.

La nueva titular de Educación, Cultura y Deportes, hasta ahora secretaria autonómica de Cultura tras haber sido concejala y alcaldesa de Sueca -su localidad natal--, ha destacado que es "hija de una administrativa y de un fontanero y electricista", además de resaltar que también es madre y esposa. Ha señalado que su profesión de maestra es "una de las más bonitas que se pueden ejercer".

Tamarit ha agradecido el respaldo de su familia, presente en el acto, por haberla dejado "volar siempre" y por acompañarla en una "nueva aventura", a la vez que ha dicho que sus hijos son "la fuerza que cada día" le lleva a "trabar por un futuro mejor". Ha aseverado que las puertas de su conselleria estarán "abiertas" y ha dado las gracias al equipo que ha trabajado con ella en este departamento y, en especial, a su antecesor en el cargo durante 7 años.

La consellera ha subrayado que Marzà "ha dejado un camino allanado con 11.000 compañeros y compañeras más de la docencia en las aulas valencianas, con centenares de centros educativos mejorados o construidos de nuevo, con miles de alumnos con beca comedor (140.000), con un sistema educativo donde no se pagan los libros de texto" y una red de escuelas infantiles donde la educación de dos años "será gratuita a partir del curso que viene para todo el mundo".

Asimismo, del trabajo desarrollado por la conselleria que dirigirá a partir de ahora ha valorado también que se haya "multiplicado la actividad cultural pública" y el apoyo dado "a la privada y a la profesionalización de los sectores". Igualmente, ha subrayado el respaldo dado al deporte base, así como a los profesionales de este sector y al de élite, junto al apoyo al mundo de la cultura, del que ha resaltado las dificultades vividas durante la pandemia de la Covid-19.

Respecto a la cultura, Raquel Tamarit ha considerado que "tiene que continuar siendo la herramienta fundamental para la construcción de sociedades más democráticas, críticas y libres porque es un servicio especial". "Trabajaremos junto al resto de la sociedad valenciana para que las personas que se dedican a la cultura puedan vivir de su trabajo con dignidad" y "por un verdadero sector cultural valenciano que ocupe un lugar relevante en le mundo del audiovisual, las artes escénicas, las artes visuales, la música y el libro".

VALORES DEL BOTÀNIC

La consellera ha agregado, por lo que respecta al deporte, que es "el hilo de transmisión de todos los valores que representa el Botànic", el gobierno autonómico que integran PSPV, Compromís y Unides Podem. Tamarit ha precisado que esos valores son "cooperación, trabajo en equipo y sentimiento de comunidad". Ha defendido "una especial atención" a los deportes autóctonos, a la práctica deportiva de los ciudadanos desde muy pequeños en los centros educativos y al trabajo para "romper con las barreras que discriminan a las mujeres en el mundo deportivo" y para apoyar a los profesionales del deporte.

Durante las palabras dirigidas a Vicent Marzà, Raquel Tamarit ha dicho que ha sido "el mejor conseller de Educación, Cultura y Deportes" que ha tenido la Comunitat Valenciana y ha valorado su trabajo, no fruto de "la magia" y de una "varita mágica" sino de "mucho trabajo constante y resolutivo" para llevar adelante un proyecto centrado en "mejorar la vida de las personas". "Lo daré todo", ha indicado al exconseller.

Entre sus retos como nueva consellera ha avanzado que seguirá estando su compromiso con "el impulso y la promoción" del valenciano porque la defensa de esta lengua es una tarea a la que no quiere renunciar, ha apostillado. En su intervención ha tenido también palabras para compañeros de partido en Compromís como la vicepresidenta segunda del Consell, Mónica Oltra, que ha presidido el acto; Águeda Micó, Papi Robles y Joan Baldoví, que han asistido también al intercambio de carteras.

"ESTO NO SE HACE SOLO"

Por su parte, Vicent Marzà, que como Tamarit se ha mostrado emocionado, ha expresado su agradecimiento al Consell por el respaldo recibido durante sus años de gestión, así como a todas las personas que han trabajado con él en la conselleria y que han "dado parte de su vida" a esa labor. En este sentido, ha valorado la labor desarrollada "más allá del punto de vista" de cada uno y en favor de "la educación, la cultura y el deporte" --los "tres valores fundamentales", ha precisado-- y de "una sociedad más libre y solidaria".

El exconseller ha asegura que en sus años como responsable autonómico se han podido "construir muchos puentes" en beneficio de los ciudadanos y se ha mostrado "agradecido y honrado" de haber participado en ese "viaje". "Esto no se hace solo, sí en equipo", ha declarado.