Taxistas pararán el servicio este martes por la mañana y protagonizarán manifestaciones y piquetes

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones del sector del taxi han convocado un paro general del servicio en València desde las 08.30 horas hasta las 12.30 horas del martes para protestar contra la "dejación de funciones de la Conselleria y por las deficiencias de los medios de inspección (incluida la Policía Local) con respecto al intrusismo que sufre el taxi desde hace años".

Además, a las 8.00 horas empezará una manifestación que saldrá por la avenida Naranjos y avenida Cataluña (licencias pares) y por las avenidas Camp de Turia y Cortes Valencianas (licencias impares).

Las marchas de taxis se encontrarán en la Gran Vía y Plaza de España y recorrerán la c/San Vicente, c/ Periodista Azzati, Ayuntamiento, c/ Marques de Sotelo, c/ Xativa, Tunel, c/ Angel Guimerá y la avenida del Cid. Habrá piquetes infomativos en el Aeropuerto, la estación Joaquín Sorolla, València Nord y la estación de autobuses.

Además, se hará una parada en el Ayuntamiento para presentar un escrito dirigido a la alcaldesa de València, María José Catalá. También se realizará una concentración de protesta en la Conselleria de Transportes (avda 9 de Octubre), donde se presentará un escrito dirigido al conseller de Infraestructuras que finalizará alrededor de las 12.30 horas.