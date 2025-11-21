El Teatre Principal de Castelló acoge el espectáculo familiar 'Soy Salvaje' y la obra 'Viejos tiempos'

CASTELLÓ 21 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura programa este fin de semana, en el Teatre Principal de Castelló, el espectáculo familiar 'Soy Salvaje' y la obra 'Viejos tiempos'.

Por un lado, el sábado 22 de noviembre, a las 18.00 horas, el Principal de Castelló abre su programación al público infantil con 'Soy Salvaje'. La obra cuenta la historia de Mona, una niña criada en la selva por un gorila llamado Koko. Un día, los seres humanos invaden y destruyen su hogar, llevando a Mona a la civilización para educarla. Peor suerte corre Koko que es encerrado en un zoológico. Aunque Mona se adapta al nuevo mundo que le han impuesto, no es feliz. Será el momento en que emprenda un viaje para rescatar a Koko.

La obra, recomendada para mayores de cuatro años, es una producción de La Maquiné, dirigida por Joaquín Casanova y Elisa Ramos e interpretada por Ángela Cáceres y Noé Lifona.

Además de la sesión abierta a todo el público, el Institut Valencià de Cultura ha programado una función especial para los centros educativos de la provincia que ha tenido lugar este viernes 21 de noviembre.

Las entradas, con un precio de cuatro euros, pueden adquirirse en taquilla o en la web ivc.gva.es

La segunda de las propuestas del Teatre Principal de Castelló para el fin de semana llega el domingo 23 de noviembre, a las 19.00 horas, con todas las localidades vendidas.

El escritor y dramaturgo británico Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura en 2005, firma esta obra que invita a reflexionar sobre la memoria, el pasado y el paso del tiempo. 'Viejos tiempos', protagonizada por el reconocido actor Ernesto Alterio, acompañado de Marta Belenguer y Mélida Molina, sitúa en el encuentro de Anna, en la casa de Kate y Deeley. La visita desencadena una sucesión de recuerdos que provocan una guerra en defensa de la razón de la memoria. El pasado se modifica cada vez que se habla de él y las consecuencias en el presente son demoledoras.

La versión que se representa en el Principal de Castelló es una producción de Teatro de la Abadía y Entrecajas Producciones Teatrales, dirigida por Beatriz Argüello.