El Teatre Principal de Castelló agota las entradas para 'Esencia', con Juan Echanove y Joaquín Climent. - GVA

CASTELLÓ, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura, presenta 'Esencia', última de las obras del abono cultural del trimestre el domingo 14 de diciembre, a las 19.00 horas, con todas las localidades agotadas.

Los actores Juan Echanove y Joaquín Climent interpretan a Pierre y Cecil, dos antiguos amigos que se reencuentran tras un prolongado periodo de separación. El diálogo, que combina recuerdos y reflexiones, se desarrolla mientras ambos aguardan la llegada de un autor cuya aparición finalmente no se produce, ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

'Esencia' es una de las obras "más enigmáticas" del dramaturgo Ignacio García May. En esta pieza se explora un laberinto de percepciones donde la realidad se vuelve inestable y difusa, invitando así al espectador a reflexionar y cuestionar sus propias certezas. La obra, dirigida por Eduardo Vasco, es una producción del Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales.

ABONOS PRIMER TRIMESTRE 2026

Tras el periodo de renovación de abonos para el primer trimestre de 2026, el Institut Valencià de Cultura inicia el periodo de venta para nuevos abonados los días 16 y 17 de diciembre. A partir del 18 de diciembre se pondrán a la venta las entradas sueltas para todos los espectáculos.

El Teatre Principal de Castelló iniciará su programación de abono del primer trimestre de 2026 el 17 de enero con 'Los días lentos', nueva producción del IVC dirigida por Lola Blasco. En enero también se presentará 'Muerta de amor', espectáculo de flamenco contemporáneo de Manuel Liñán.

En febrero llegarán 'Postals', de Guadalupe Saez; 'Los hidalgos de Verona', de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; y 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega, producción propia del IVC.

Marzo comenzará con la comedia 'Parejas imperfectas'. Tras la pausa por las fiestas de la Magdalena, el abono continuará el 22 de marzo con 'Las bingueras de Eurípides'. El trimestre se cerrará con 'Firmamento', propuesta de danza contemporánea de La Veronal, dirigida por Marcos Morau.