El Teatre Principal de Castelló presenta este sábado la adaptación teatral de 'La mujer rota'

El Teatre Principal de Castelló presenta la adaptación teatral de 'La mujer rota' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 30 Abr. (EURPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura, presenta este sábado la adaptación teatral del libro 'La mujer rota', una de las obras cumbre de la filósofa y escritora francesa Simone de Beavoir.

La adaptación está ambientada en Nochevieja, cuando Murielle, interpretada por la actriz Anabel Alonso, permanece sola en su hogar. Mientras, al otro lado de las paredes, la euforia colectiva irrumpe en forma de risas, brindis y celebraciones. Incapaz de conciliar el sueño, la protagonista transita una vigilia en la que los recuerdos emergen con una lucidez implacable, confrontando un presente desolador y un futuro que apenas logra vislumbrarse.

Beavoir plantea en la obra una reflexión sobre la soledad, las expectativas sociales y la fragilidad de los vínculos, que invita al público a reconocerse en los silencios tanto como en las palabras.

La versión que se puede ver en el Teatre Principal de Castelló es una coproducción de Lazona, TIDI y Labaska64, bajo la dirección de Heidi Steinhardt y con la interpretación de Anabel Alonso.

La obra forma parte de la programación de abono de primavera del Teatre Principal de Castellón. Las últimas entradas están a la venta en taquilla y en la web del IVC.

PALAU DE CONGRESSOS DE PEÑÍSCOLA

Por otro lado, el Institut Valencià de Cultura prevé para el mes de mayo en el Palau de Congressos de Peníscola una amplia programación cinematográfica.

La primera de las propuestas llega el fin de semana del 2 y 3 de mayo con la producción escandinava 'El último Vikingo', una mezcla de géneros dirigida por Anders Thomas Jensen en el que dos hermanos buscarán un dinero robado y escondido.

A continuación, los días 9 y 10 de mayo será el turno para la proyección de la última película de Isabel Coixet, 'Tres adioses'. El filme, que ha obtenido un gran éxito en Italia, es una adaptación del libro póstumo 'Tre ciotole' de Michela Murgia. La película se centra en tres despedidas que marcan la vida de la protagonista.

Finalmente, el Palau de Congressos de Peníscola despedirá el mes, los días 23 y 24 de mayo, con la producción brasileña 'El agente secreto'.

El Institut Valencià de Cultura proyecta las películas en el Palau de Congressos de Peníscola los sábados en versión doblada al castellano, mientras que los domingos se ofrecen en versión original subtitulada.