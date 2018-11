El teatro que canceló el show de Dani Mateo dice que ha priorizado la seguridad y denuncia las amenazas ante la Policía

Publicado 09/11/2018 14:10:17 CET

Fayos: "Pago el peaje, lo que no quiero es que un espacio cultural donde la gente lo pasa bien sea un sitio de peligro para los espectadores"

El director del Teatro Olympia, Enrique Fayos, ha asegurado este viernes que la decisión de cancelar las funciones de 'Nunca os olvidaremos', protagonizado por el humorista Dani Mateo, tras recibir múltiples amenazas y quejas por la representación, ha sido "muy difícil" pero ha optado por "priorizar" la seguridad y "proteger" tanto a sus trabajadores como a los espectadores.

De hecho, ha anunciado que la denuncia ante la Policía de las "cientos de amenazas" que siguen recibiendo los empleados cada día por mail y por teléfono. "Me preocupan los trabajadores", ha confesado el empresario valenciano, quien ha revelado que no dejan de recibir "insultos" y que les dicen cosas como: 'Te vas a quedar sin trabajo', 'Te vamos a cerrar el negocio' o 'Espérate a lo que te pueda pasar'.

"Todo es muy abierto y todo es muy caliente, uno puede sacar las conclusiones que quiera pero cuando son cientos y cientos y cientos, uno piensa que aquí puede pasar una desgracia", ha señalado.

Ya en su momento se expuso el problema a la Subdelegación del Gobierno "y nos aconsejaron que lo mejor era retrasarlo. No se ha podido retrasar pues lo mejor era cancelarlo", ha explicado.

Durante años, han pasado por el Olympia todo tipo de espectáculos y nunca ha habido "ningún problema" más allá de alguna amenaza, pero en esta ocasión, "el nivel de amenazas y de presión ha sido tan alto que he tenido que priorizar la seguridad de las personas y suspender el espectáculo porque no quiero que el Olympia sea una espacio de crispación y enfrentamiento". "La gente tiene que venir al teatro a pasarlo bien, a disfrutar y a ver obras que generen reflexión y emoción", ha sostenido Fayos.

Como empresario, "prefiero perder dinero a que le pase algo a algún valenciano o que dos valencianos se enfrenten o haya crispación o que haya un accidente o haya un peligro. Creo que las personas están por encima de estas situaciones", ha remarcado.

Y "lo siento mucho", ha confesado, pero "no soy oportunista y a lo mejor por eso me puede afectar al bolsillo y a la empresa" pero los trabajadores lo tienen asumido, vamos a pagar ese peaje y vamos a ir para adelante. Desde mi responsabilidad como empresario creo que tengo la obligación de pagar este peaje. Pago el peaje, lo que no quiero es que un espacio cultural donde la gente lo pasa bien sea un sitio de enfrentamiento y de peligro para los espectadores", ha sentenciado.

Y "si me he equivocado pues mala suerte", pero "la decisión la he tomado sobre todo por priorizar y proteger a mis trabajadores y al personal que venga al Olympia", un sitio "neutral" donde la gente viene a pasarlo bien, ha reiterado.

APELA A POLÍTICOS Y MEDIOS PARA "REBAJAR LA CRISPACIÓN"

Enrique Fayos ha apelado a los políticos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a "rebajar la crispación". "Está la situación muy caliente, emocionalmente hay mucha presión. Que esto sea noticia es triste, que se genere este problema en una España de la tolerancia, de la concordia, de la igualdad, del respeto... es una pena", ha lamentado.

En cuanto a la decisión del alcalde de València, Joan Ribó, de ofrecer el Palau de la Música para acoger la función de Dani Mateo ha admitido que a él le "quita un problema de encima" para quien quiera ver a Dani Mateo, a Raúl Cimas y a Vaquero, que ya han trabajado en el Olympia varias veces, ha recordado.

En todo caso, Fayos cree que "es momento de no generar tensión y crispación y hay veces que la responsabilidad tiene que estar por encima de cierta situación que yo creo que en este momento si no estuviéramos en campaña electoral no pasaría tanto. Creo que en este momento hay un problema en la calle importante y creo que los políticos y todos los que estamos en la sociedad tenemos que pedir que haya tranquilidad, que no podemos acabar aquí a tortazos por un enfrentamiento ideológico, es muy triste esto", ha lamentado.

También ha pedido "responsabilidad" en Twitter. "Siempre digo que prohibido prohibir, que hagan lo que quieran pero que también que se pongan en mi situación y en la situación de mis empleados".

Asimismo ha recordado que el Olympia es un teatro privado sin ningún tipo de subvención, que vive del público. "La subvención del Olympia es el apoyo de los valencianos", ha querido dejar claro, ante los chats que piden que les quiten subvenciones.

"EL OLYMPIA NO VA A SER NUNCA OPORTUNISTA"

De hecho, ha apuntado que si el Teatro Olympia fuera un espacio público "el tema cambia" porque podría poner "200 policías uno a cada lado de un espectador, pero aquí ¿qué hago yo?", se ha preguntado. Además, ha asegurado que el teatro tenía lleno para los días en los que estaban programadas las funciones. "Encima voy en contra de cualquier interés económico" pero "no soy oportunista lo siento".

De este modo ha reivindicado que "el Olympia no va a ser nunca oportunista. Si la gente que está en el teatro quiere se oportunista se equivoca. Esto es una carrera de fondo, de amor por tu trabajo, por la cultura, por la sensibilidad, por el humor, porque la gente lo pase bien y disfrute sentado en una butaca, esa es mi filosofía con total espacio neutral abierto a todo, a todas las sensibilidades", ha defendido.

LA BANDERA "ESTÁ POR ENCIMA DE OPORTUNISMOS POLÍTICOS"

En cuanto a la polémica con el 'sketch' que protagonizó Dani Mateo en 'El Intermedio', donde simulaba sonarse los mocos con la bandera española, el director del Teatro Olympia considera que "la bandera está por encima de estas situaciones". Como español, la bandera que se aprobó en la Constitución es la de la concordia, de la unidad, de la igualdad, de la solidaridad", ha comentado.

A su juicio, "está por encima y aquí hay una serie de oportunismos políticos de todos lados que están generando una crispación por lo que sea y como empresario tengo la obligación de comerme el sapo y decir, no voy a ser oportunista y no voy a generar riesgo, en contra de mi bolsillo y de mi empresa, somos mucha gente pues aguantaremos", ha concluido.