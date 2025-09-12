El Teatro Micalet comienza una nueva temporada con Xavi Castillo

VALENCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Micalet da el pistoletazo de salida a una nueva temporada con Xavi Castillo y además se retoma el 'Bailando, Bailando: 30 años' después del gran éxito recogido la temporada pasada por parte del público

Así, 'Bailando, Bailando', que se ha consolidado como pieza clave de la historia del teatro valenciano, vuelve a partir del 28 de octubre, y quizás sea la última oportunidad de verla al Teatro Micalet, donde se estrenó, según ha informado el teatro en un comunicado.

Xavi Castillo ha sido el encargado de iniciar con su espectáculo 'Veriueu-lo. Especial: El Ventorro', lleno de humor y centrado en las consecuencias catastróficas de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Le siguen La Canadiense con 'Venezuela' a partir del 18 de septiembre, un relato sobre cuestionar los discursos hegemónicos y su producción al servicio de los poderes políticos y económicos; y Clara Luz Teatro con 'Carta de un desconocido', basado en el famoso texto de Stefan Sweig, el 26 de septiembre. Chispa Teatro vuelve al Teatro Micalet con 'Blanco y Negro' el 11 y 12 de octubre, con su crítica sobre la censura.

Completarán la temporada espectáculos provenientes de Cataluña y las Islas Baleares como 'Un tal Quijote' de Cascai Teatro el 24 y 25 de septiembre, con una revisión cambiada del clásico de Cervantes, y a partir de octubre con 'Sólo las flores' de De_papel, un espectáculo mágico que traza un relato que vincula las curas de los enfermos y el cultivo de la huerta a través de los visuales, la actuación y la música.

Le sigue el 7 y 8 de octubre 'Puedes ser tú, puedo ser yo' de Conversa Teatro, la compañía del fundador de Dagoll Dagom Joan Llúis Bozzo, con una propuesta con mediación artística que reflexiona sobre la realidad de las enfermedades mentales en la adolescencia. A continuación, será el turno de La Fornal de Espectáculos con 'Propuesta Zweig/Bernanos' a partir del 18 de octubre, un espectáculo sobre la relación entro en mbdos autores cuando estuvieron juntos en Mallorca, y finalmente 'Twist & Txèhov' de Iguana Teatro a partir del 23 de octubre, sobre el famoso autor teatral.

Con numerosos montajes tanto de textos de repertorio universal -con un tratamiento actual-, así como de textos de la dramaturgia contemporánea y trabajos de creación propia, y con varias colaboraciones internacionales, la Compañía Teatro Micalet aborda temas de actualidad, siempre con la intención de establecer una verdadera comunicación con el público, como también la muestra del trabajo de actores, directores y otros agentes de la cultura de nuestra tierra.