El Teatro Principal estrena temporada con una obra Premio Nacional y producciones valencianes

El Institut Valencià de Cultura abre la temporada del Teatro Principal de València - REMITIDA IVC

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de València abre la nueva temporada escénica con 'El Narciso en su opinión', 'El entusiasmo' y 'Cadira verda', tres de las propuestas incluidas en la programación del primer trimestre del curso 2026-2027, que se dará a conocer de forma completa el próximo 21 de septiembre.

La programación comenzará los días 3 y 4 de octubre con 'El entusiasmo', una producción del Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze escrita y dirigida por Pablo Remón e interpretada por Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas.

La obra, Premio Nacional de Literatura Dramática 2021, tiene su raíz en una reflexión sobre la crisis de la mediana edad que realiza uno de los personajes de 'Vania', dirigida un año antes por Remón y que se pudo ver en el Teatro Principal de València la temporada 2024-2025. En esta ocasión, la columna vertebral de 'El Entusiasmo' sigue la vida de una pareja: sus conflictos personales, sus crisis matrimoniales, su relación con la maternidad y paternidad, los recuerdos y las expectativas.

Pablo Remón estructura el espectáculo en un prólogo y cuatro partes estructuradas como relatos autónomos que conforman una misma función.

Los días 10 y 11 de octubre se representará 'Cadira verda' en el vestíbulo del Teatro Principal bajo el formato 'Principal Íntim'. La obra está escrita y dirigida por el dramaturgo valenciano Tomás Verdú, ganador del Torneig de Dramaturgia del IVC en 2025 y premiado con la residencia de escritura de la Fundación SGAE en 2026, e interpretada por Nara Pérez.

La pieza toma como referencia una silla escolar de color verde para reflexionar sobre los procesos de creación escénica. El montaje se desarrolla a partir de un proceso creativo y muestra distintas fases de trabajo relacionadas con la construcción de una obra teatral.

Y del 15 de octubre al 1 de noviembre, el Teatro Principal acogerá 'El Narciso en su opinión', producción propia del Institut Valencià de Cultura estrenada el pasado 1 de agosto en el festival Sagunt a Escena.

Esta obra teatral del Siglo de Oro español cuenta con la versión de Chema Cardeña del texto de Guillem de Castro, la dirección escénica de Rebeca Valls. El elenco está integrado por Paula Braguinsky, Josep Manel Casany, Sandra Cervera Perís, Marta Estal, Aina Gimeno, Antonio Lafuente, Laura Romero, José Juan Sevilla y Guille Zavala.

La propuesta aborda el ego y la construcción de la propia imagen, aspectos que conectan con la sociedad actual. Habla de las máscaras, del miedo frente al amor, de la mentira frente a la verdad, del reflejo frente a la realidad y de la apariencia frente al ser. Asimismo, presenta personajes femeninos valientes, inteligentes y capaces de enfrentarse a las situaciones a pesar de su falta de libertad.

APROXIMACIÓN A GUILLEM DE CASTRO

Alrededor de esta producción se realizarán dos funciones matinales dirigidas al publico escolar, tres coloquios posteriores a las representaciones con el equipo artístico y un encuentro con el dramaturgo Chema Cardeña, responsable de la adaptación del texto.

Además, el viernes 30 de octubre tendrá lugar una función accesible para personas con discapacidad sensorial que contará con sobretitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares.

Las entradas para estos tres espectáculos pueden adquirirse a partir de este viernes, 11 de septiembre, en las taquillas de los teatros Principal y Rialto, así como a través de la taquilla online del IVC.