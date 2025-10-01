El Teatro Rialto inicia su programación con el estreno de 'Pobres', de la compañía valenciana Crit

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Rialto inicia su programación con el estreno absoluto de 'Pobres', el último espectáculo de la valenciana Crit Companyia de Teatre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La obra de teatro, en valenciano, se podrá ver del 2 al 5 de octubre en el Teatro Rialto y contará con un coloquio con el público tras la función de este jueves. Este espectáculo es fruto de una colaboración entre la compañía valenciana Crit y la italiana Montalto & Lobrutto, una unión entre Sicilia y València que combinará las tradiciones teatrales de ambos territorios.

Después del éxito de 'La Corporació', Crit emprende una nueva aventura con 'Pobres' con la que, en clave de comedia, seguirán indagando en la compleja, contradictoria y agridulce humanidad que todos escondemos detrás de estereotipos y prejuicios.

Anna Marí dirige la obra escrita por ella misma junto a Daniel Tormo y Graziana Lo Brutto. Los tres, junto a Marcello Montalto, dan vida a los cuatro personajes: un actor italiano que trabaja de camarero en València, una política siciliana con conexiones con la mafia, un alcoyano representante de una empresa de vestuario fallero en crisis y una misteriosa mujer conectada con todos los poderes.

Todos ellos coinciden en una travesía en ferri entre València y Catania. El encuentro, a causa de una serie de circunstancias de índole delictiva y amorosa, da lugar, una vez en tierra, a una serie de situaciones peligrosas, intrigantes, disparatadas, tiernas, desesperadas y absolutamente cómicas, enmarcadas en diferentes lugares urbanos.

Crit Companyia de Teatre cuenta con el Premio de Honor de las Artes Escénicas Valencianas 2023 a Escena Erasmus, la Distinción Lluís Vives de la Generalitat 2021 a Escena Erasmus, el Premio de la Crítica dels Escriptors Valencians 2021, la Mención de Honor por la promoción del patrimonio europeo de la PEARLE Live Performance Europe 2018 y el Premio Carlemany de la Juventud del Parlamento Europeo 2011.