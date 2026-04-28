Teatro Rialto presenta la obra en valenciano 'Les girafes dormen dretes' el 2 y 3 de mayo

'Les Girafes Dormen Dretes' En El Rialto - GVA

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Rialto de València presenta el espectáculo en valenciano, 'Les girafes dormen dretes' de la compañía La subterránea. La obra está cargada de belleza poética, contenido social, ritmo y humor y se representará los días 2 y 3 de mayo.

Los actores del grupo teatral valenciano guiarán al público a través de un ambiente sonoro de música electrónica y un ambiente visual que aportará ironía y crítica social sobre las relaciones sexo-afectivas.

El Institut Valencià de Cultura (IVC) seleccionó la obra para el programa 'Inedits' que fomenta y visibiliza la autoría valenciana. Además, promueve y difunde el trabajo de los profesionales de las artes escénicas valencianas a través de las lecturas dramatizadas de los textos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Ahora, la compañía valenciana lleva la función, dirigida por Roberto Hoyo, al escenario del Rialto y la protagonizarán los actores Pau Gregori, Ester Medrano y Marta Santandreu.

En escena, dos personajes, mitad personas y mitad jirafas, viven una historia de amor en medio de La Sabana. Pero la rutina, la crianza y otros depredadores están al acecho detrás del arbusto, de manera que ponen en peligro la supervivencia y la integridad de su relación.

Un tercer personaje, la DJ/VJ de La Sabana, será el encargado de generar el ambiente sonoro a través de música electrónica y de un entorno visual que acompañará al público en este viaje y añadirá una reflexión sobre los roles y la identidad de género, así como un análisis del comportamiento de los sujetos, a modo de estudio animal.

La Subterránea es una compañía de teatro residente en València, formada por Lucía Sáez y Ester Medrano, que aborda sus propuestas desde la creación colectiva. Definir su trabajo es "hablar de investigación, de nuevos lenguajes escénicos y de compromiso".

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.