Tecnología avanzada al alcance de pymes: AIMPLAS e InnDIH acompañan al sector del plástico en su digitalización

AIMPLAS, centro tecnológico especializado en el sector del plástico, facilita la digitalización de las pequeñas y medianas empresas valencianas a través de su participación en el proyecto europeo InnDIH, una iniciativa liderada por ITI que permite acceder a tecnologías avanzadas como la simulación de procesos, la inteligencia artificial y la fabricación aditiva.

Así lo ha explicado a Europa Press la investigadora líder en Ciudades, Movilidad y Energía Sostenible de AIMPLAS, Susana Otero, en una entrevista sobre el papel de la entidad en el hub digital y su impacto en la industria.

InnDIH es el European Digital Innovation Hub (EDIH) de la Comunitat Valenciana. Se trata de una iniciativa público-privada que reúne a empresas, universidades, centros tecnológicos, institutos de investigación y administraciones públicas con el objetivo de impulsar la digitalización de las pymes y la administración pública. El consorcio, sin ánimo de lucro, ofrece acceso a tecnologías digitales, formación, infraestructuras y laboratorios, en línea con la Estrategia Valenciana de Especialización Inteligente (RIS3CV).

"Lo que hacemos desde AIMPLAS es ofrecer una línea de servicios y capacidades para impulsar la transformación digital dentro del sector del plástico, que incluye fabricación aditiva, simulaciones, inteligencia artificial y automatización de procesos", ha explicado la experta.

Susana Otero ha detallado que, para solicitar los servicios, las empresas solo tienen que acceder a la web del hub y rellenar un formulario que describe sus necesidades. "En función del tipo de servicio que le interesa, uno u otro centro o entidad contacta con la empresa", ha explicado. Posteriormente, se les acompaña en la implementación de las tecnologías y se mide el resultado en cuanto a mejora de procesos y productos, así como el impacto a nivel de competitividad.

El proyecto InnDIH celebrará su evento final el 18 de noviembre en el CaixaForum de València, donde se compartirán las experiencias reales de empresas en esta iniciativa durante sus tres años de trabajo colaborativo entre empresas, centros tecnológicos, entidades públicas y privadas.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS PERSONALIZADOS

El papel de AIMPLAS en InnDIH pasa por ofrecer una gama de servicios tecnológicos avanzados al sector del plástico, entre los que destacan la simulación y optimización de procesos; el desarrollo de prototipos y moldes personalizados mediante fabricación aditiva y la modelización de procesos y materiales mediante IA.

"Nuestra labor consiste en facilitar que las empresas puedan testar las tecnologías antes de hacer una inversión importante, validarlas previamente y ver que realmente aportan valor a su empresa", ha destacado Otero. "Esto permite a las empresas acceder a nuestras herramientas sin coste y comprobar que les están sirviendo de ayuda antes de decidir la inversión", ha comentado.

CASOS REALES DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN

Sobre casos reales en los que AIMPLAS haya ayudado a las pymes a través de este proyecto, la experta ha explicado que se está "trabajando con bastantes empresas de inyección de plástico y en este caso lo que más les está interesando son los servicios relacionados con simulación reológica".

"En fases previas a la fabricación de un molde de inyección, que es muy caro, en función de la geometría de la pieza, en función del material que se va a procesar y en función del diseño del molde, con software de simulación se puede evaluar el llenado y cómo va a procesarse esa pieza, de manera que, si hay algún defecto y si hay que modificar el diseño del molde, sea antes de haber tenido que invertir una gran cantidad de dinero en el molde de producción", ha precisado.

Otero ha destacado que "otra línea que está interesando es la de desarrollar moldes prototipo para, o bien para inyección de plástico o bien para composites, esos moldes fabricarlos con tecnologías aditivas, con lo cual el coste es mucho más reducido y puedes evaluar cómo se va a procesar".

Un caso concreto es el de NOGALI TECH, empresa especializada en procesos de inyección de plástico, que en su proyecto conjunto con AIMPLAS tuvo como objetivo mejorar sus soluciones digitales (Gmold Counter, Gmold Control, Gmold 4.0).

"Otra línea que está interesando es la parte de simulación en compounding. Son herramientas digitales para poder predecir el comportamiento de un material o poder configurar un determinado proceso en fases previas", ha añadido.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

La inversión inicial en las herramientas tecnológicas y el coste de formación de la plantilla para aplicarlas suelen estar entre los principales obstáculos para que las pequeñas empresas accedan a las tecnologías avanzadas, ha explicado Otero.

Por eso, InnDIH ofrece, junto a estos bancos de pruebas para testar las tecnologías, formación sin coste para las plantillas. Así, se guía en "cuál es la herramienta más adecuada para ellos y en formar a sus técnicos en el manejo de las herramientas en un corto plazo de tiempo y sin ese gran esfuerzo económico", ha comentado.

También hay servicios de test de madurez digital, "donde se evalúan los distintos flujos de trabajo de la empresa para ver el estado de madurez digital que tiene y a partir de ahí se le establecen una serie de recomendaciones", ha añadido Otero.

MAYOR COMPETITIVIDAD

Por último, la experta de AIMPLAS ha subrayado que la transformación digital que promueve InnDIH ayudará a las empresas a "ser más competitivas" y a "evitar costes de no calidad", como tener que repetir un molde por fallos detectados tarde.

"A nivel de fabricación aditiva, va a ayudar en determinados productos, no en todos, a tener un producto más personalizado para tu cliente, a mayor automatización de procesos y mejor planificación de la productividad", ha destacado, entre otras ventajas.