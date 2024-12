El teléfono de Mompó no tiene llamadas registradas con Mazón el día de la dana porque habló con él "desde el de Pradas"

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de trabajo y el personal del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, no tienen registradas llamadas con el jefe del Consell, Carlos Mazón, el 29 de octubre, día de la dana que arrasó la provincia de Valencia, ya que habló con él a través del móvil de la que en ese momento era consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Así lo aseguran a Europa Press fuentes de la Diputación Provincial, después de que Mompó se ofreciera ayer en el pleno de la institución a mostrar su factura telefónica de ese día a quien lo pidiera.

Desde la institución reiteran que Mompó "siempre ha dicho que no hay nada que ocultar" y, en esta línea, subrayan que el presidente de la corporación provincial ya aseguró en el pleno su disposición a apoyar la comisión de investigación que quiere presentar Compromís, que propuso su creación por la vía de urgencia, pero el equipo de gobierno (PP-Ens Uneix) emplazó a esperar al próximo pleno de enero para aprobarla.

Sobre las facturas, fuentes de la corporación explican que en la correspondiente al teléfono del trabajo no aparecían registradas llamadas con Mazón y cuando han podido tener la del personal, esta misma mañana, tampoco constan. Mompó se ha puesto en contacto con Pradas, que le ha confirmado que mantuvo dos conversaciones con Mazón pero desde su teléfono, afirman.

En esta línea, recalcan que el presidente de la Diputació tenía la certeza de que había hablado con Mazón en esa jornada pero han comprobado que no fue a través de sus teléfonos si no desde el de Pradas y añaden lo hizo en dos ocasiones, sobre las 19.00 horas, cuando se comunicó en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que había riesgo de colapso de la presa de Forata.

En su intervención en el pleno de la Diputació, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, defendió la necesidad de activar esta comisión para dar respuestas a "la gente que estuvo sola durante la dana y continúa sola" y pidió que se aclarara el papel de Mompó durante el día 29 en el Cecopi, a tenor de sus declaraciones en un programa de televisión respecto a las llamadas que recibió y realizó y borró del registro de su teléfono.

Mompó se mostró de acuerdo con la creación de la comisión, además de reiterar que "nunca" ha dejado de atender las necesidades de los afectados. "Es verdad que no recuerdo muchas cosas de ese día; puede parecer sorprendente, pero estoy dispuesto a contestar absolutamente a todas las preguntas respecto a las llamadas (...) Tengo la factura telefónica a disposición de quien la pida: ahí no se oculta nada", aseveró y afirmó no tener "ningún problema" en facilitarla "tanto del móvil de la Diputació como del personal incluso" y ponerla a disposición de los diputados.

Desde Diputación precisan que las facturas se mostrarán si piden en la comisión de investigación o se reclaman en el marco de una investigación judicial. Además, a través de ellas, están haciendo una reconstrucción pormenorizada de toda la actividad que mantuvo Mompó ese día para darla a conocer.