Tellado alaba a Llorca en su toma de posesión: “Es el presidente de la reconstrucción y no va a fallar"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha alabado al inminente ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, antes de su toma de posesión y ha asegurado que “hoy, todo el Partido Popular de España está tremendamente satisfecho y orgulloso”.

Tras llegar al acto de toma de posesión en Les Corts, Tellado se ha mostrado convencido de que Llorca será “un gran presidente” y lo ha definido como “el presidente de la reconstrucción” tras la dana. “Creo que en sus manos está una gran responsabilidad y que no va a fallar y va a estar a la altura”.

Así lo ha manifestado a los periodistas después de entrar al parlamento valenciano, donde acude en representación de la plana mayor del PP al acto de toma de posesión de Llorca, quien releva a Carlos Mazón al frente de la Generalitat.

Tellado, acompañado por el propio Llorca y por la alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha subrayado que Llorca es “el presidente de todos los valencianos” y se ha mostrado “seguro de que ejercerá como tal”.

“Nosotros creemos en la política útil, y un político que se dedica a la política útil gana cuando mejora la calidad de vida de las personas. Y es lo que Juanfran Pérez Llorca tiene entre manos, así que estamos muy satisfechos”, ha declarado el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo al ser cuestionado por si ve al nuevo ‘president’ como una “persona ganadora”.