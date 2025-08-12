Las temperaturas máximas bajarán este martes aunque seguirán siendo elevadas en Valencia y norte de Alicante

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas bajarán este martes aunque seguirán siendo significativamente muy elevadas en Valencia y norte de Alicante en una jornada en la que se repetirán las tormentas en el interior por la tarde, según Aemet.

Así, el litoral sur de Alicante y todo el de Valencia está en aviso amarillo por calor ya que se espera que el mercurio alcance los 36 grados a partir de las 13.00 horas, mientras que en el interior sur de Valencia se alcanzarán los 38 grados.

La Comunitat amanecerá con cielo poco nuboso o despejado, pero se registrará nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde y habrá probables chubascos y tormentas ocasionales en el interior por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes y vengan acompañados de rachas muy fuertes de viento. Por su parte, el viento soplará flojo variable predominando la componente este la segunda mitad del día.