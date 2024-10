La temporada de conciertos de Sala Russafa arranca el viernes con el "samurai" Pastore

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escenario de Sala Russafa de València abre este viernes una nueva temporada de conciertos con el "samurái" de Pastore, alter ego del compositor valenciano Sergio Pastor que, tras siete años de silencio, regresa al panorama musical con un nuevo trabajo que lleva por nombre 'Banzai', palabra que hace referencia al grito de los mercenarios japoneses antes de arrancar una batalla con pocas posibilidades de éxito.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, artistas internacionales y locales formarán parte de la programación de Sala Russafa que complementa y convive con propuestas escénicas para grandes y pequeños espectadores, además de otras actividades relacionadas con la literatura o el pensamiento, según ha informado el espacio cultural en un comunicado.

"Pasados los cuarenta, es un poco kamikaze ponerse a componer, a editar un disco pero esconderme tras la figura de Pastore me ayuda. Él me permite dar libertad a mi parte creativa y artística, hablar de cosas que de otra manera me intimidarían un poco", ha explicado el compositor que creó a este personaje en su primer álbum, 'Reverdecer', y ahora lo recupera para tratar el tema de las masculinidades que se han quedado "obsoletas".

"Es un tema que me interesa porque nos rodea, aunque una parte de la sociedad parece no darse cuenta de que hemos evolucionado. Así que tomé como referencia a alguien a quien admiro muchísimo como creador, a Serge Gainsbourg, pero que tenía un concepto de los roles de género bastante cuestionable desde nuestra mirada contemporánea", ha explicado Pastore.

Siguiendo el estilo ecléctico y libre del músico francés, también se ha abierto a todo tipo de influencias, desde el rock al reggae, el bolero, la salsa o los ritmos japoneses.

"Lo curioso es que la progresión del disco, el paso de unas canciones a otras tiene coherencia. Creo que resulta muy fluido porque la temática de las letras lo va unificando. De alguna manera y con la gran ayuda de Carles Chiner en la producción, me parece que hemos conseguido que la escucha del álbum sea natural y placentera", ha afirmado el cantautor.

Pastore estará acompañado por una banda de lujo en el que asegura que será un concierto "único en todos los sentidos", ya que su intención es que esta sea la primera y única actuación en directo para presentar el nuevo álbum.

El cantautor subirá al escenario con tres componentes de la extinta banda Gener: Carles Chiner, Vicent Todolí y Enric Alepuz. Se suma Coque González (Mr. Sánchez) para completar una formación de rock clásica: dos guitarras, bajo, teclados y batería. "Será lo único convencional de una velada en la que la testosterona pasada de rosca recibirá su ración de artes marciales. Y en la que la música servirá, de manera lúdica, natural y divertida, para reivindicar el paso a nuevas maneras de masculinidad, que puedan convivir en equilibrio con otras identidades de género", explica la sala.

EN ESCENA

En la programación escénica de esta semana, se presenta una pieza que conecta con las noticias que sobre la invasión de Rusia en Ucrania o los ataques del gobierno israelí a Gaza y Líbano. En el periodo de la Guerra de los 30 años se ambienta la novela picaresca 'Estebanillo González, soldado y bufón', adaptada y dirigida por Agustín Iglesias y que se estrenará en la sala el 26 y 27 de octubre, dentro del Ciclo de Compañías Nacionales de Sala Russafa.

"Curiosamente, se publicó en Amberes, cuando los Países Bajos eran enemigos del Imperio Español. Criticaba los valores de la vida militar, un entorno machorro y carcomido por la corrupción. Además, mostraba el servicio de españoles a poderes que estaban en contra de la ocupación. Así que no es de extrañar que Menéndez Pelayo en el siglo XIX se encargara de defenestrarla por dar una visión poco gloriosa del Imperio", detalla Iglesias.

Fue Juan Goytisolo quien rescató del olvido esta obra para encumbrarla "como una de las mejores novelas del siglo XVII, a excepción de El Quijote". "Es una historia llena de aventuras, divertidísima, que narra cómo los personajes anónimos, los que estaban llamados a ser carne de cañón en una guerra larguísima, buscaban cualquier manera para escabullirse de la batalla", comenta Iglesias.

"La idea de coger este texto para transformarlo en un espectáculo vino con la invasión de Ucrania. De alguna manera, queríamos contribuir a despertar un espíritu crítico. Utilizando el humor más ácido de este clásico, hacer pensar al público sobre qué es realmente una guerra", explican desde Teatro Guirigai, la formación extremeña que coproduce esta comedia junto al Festival de Teatre Clásico de Cáceres.

Con casi 45 años de trayectoria, la compañía ha pasado por Sala Russafa en anteriores ocasiones y esta semana regresa con una pieza interpretada por el propio Iglesias junto a Raúl Rodríguez y Rubén Arcas, que dan vida a Estebanillo y a sus amigos, El Poeta y El Capitán.