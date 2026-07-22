Los termómetros alcanzan los 40 grados en Ademuz y los rozan en otros municipios del interior de Valencia

Archivo - Una mujer se refresca en una fuente, a 10 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Ademuz, en el interior de Valencia, ha alcanzado este miércoles una máxima de 40 grados, la más alta registrada en el día previo al nuevo "pico" de calor que llegará este jueves y será "el más intenso" de lo que llevamos de verano, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También en el interior de Valencia, Jalance y Zarra han registrado máximas de 39,9 y 39,1 grados, respectivamente, mientras Utiel ha llegado a los 38 grados.

Las siguientes máximas más altas se han dado en Alicante, concretamente en Villena (36,8ºC), Elx y el Pinós (36,6ºC). A continuación, Benidorm ha alcanzado los 36,1 grados y Orihuela los 35,8 grados.

Por su parte, Ontinyent (Valencia) ha registrado 35,5 grados, seguido de Alcoi (Alicante) y Xàtiva (Valencia), a 35,4ºC; Carcaixent (Valencia), a 35,3ºC; Fontanars dels Alforins y Turís (Valencia), a 35,1ºC, y Bejís (Castellón) y Bicorp (Valencia) han llegado a los 35 grados.

Respecto a las capitales de provincia, la máxima más elevada se ha situado en Alicante con 33,7 grados, seguida de Castelló de la Plana con 32,4 grados y València con 32,1 grados.

Estos registros se han producido en el día previo a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleve este jueves a rojo el aviso por altas temperaturas en el litoral sur de Valencia y Alicante, donde se pueden superar los 42º.

La Comunitat Valenciana registrará así mañana el pico cálido de esta ola de calor, mientras que se prevé que las temperaturas se normalizarán el domingo, día que también se notará el cambio de masa de aire tan húmeda que tenemos estos días por otra más seca, por lo que no solo las temperaturas serán más bajas, sino que también será más baja la sensación térmica.

En concreto, el aviso rojo se refiere sobre todo a comarcas de interior y prelitoral, ya que en el litoral entrará algo de brisa que dejará las máximas en 35-36º, y estará activo entre las 12.00 y las 19.59 horas. En la Safor y norte de la Marina Alta siempre ocurre que las temperaturas más altas se registran a partir de las 17 horas, cuando la brisa del sureste gira a sur.

La agencia estatal ha advertido que, "con tanto calor mañana, se pueden producir tormentas que dejen rachas muy fuertes de viento en cualquier punto de Alicante". Entre las 16 y las 21 horas se ha elevado a naranja el nivel de aviso por tormentas en el litoral norte de la provincia, amarillo en el resto.

Según la Aemet, con los registros hasta ayer y la previsión de los últimos días del mes, julio de 2026 va a tener probablemente un carácter extremadamente cálido, con una anomalía de +3,3 °C respecto a lo normal y 1 °C más que 2015, que es el segundo más cálido.