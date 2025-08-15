Los termómetros suben y ponen en aviso a la Comunitat Valenciana, con nivel naranja en el litoral de Valencia

VALÈNCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas registran un ascenso este viernes en el litoral central de la Comunitat Valenciana, y una ligera subida en el resto, con valores significativamente elevados en amplias zonas que llevan a establecer avisos por calor en casi todo el territorio.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso naranja por temperaturas máximas de 39 grados en el litoral norte y litoral sur de Valencia. Se ha activado el aviso amarillo en el resto de la provincia de Valencia,, en el litoral norte, litoral sur e interior sur de Castellón y en el litoral sur y litoral norte de Alicante.

Este viernes se espera un cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en el interior de la mitad norte. Sopla viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo durante las horas centrales.