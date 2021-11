Territorio y Economía pactan 'in extremis' una propuesta conjunta para llevar la ATE del Mestalla al Pleno del Consell

El acuerdo permitiría al Valencia CF mantener el planeamiento si presenta una "propuesta creíble y garantizada financieramente" en 90 días

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Territorial y la Conselleria de Economía Sostenible han acordado 'in extremis' una "propuesta conjunta" sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Mestalla que llevarán este viernes al Pleno del Consell.

Tras no alcanzar un consenso durante el encuentro previo que se celebra el día de antes de los plenos para abordar la resolución anticipada de la ATE en la reunión del ejecutivo valenciano, --tal y como planteaba el informe que la Abogacía de la Generalitat emitió en agosto-- los equipos de ambos departamentos y los propios consellers, Arcadi España y Rafa Climent, han estado negociando toda la tarde y finalmente han cerrado un texto conjunto.

En concreto, la propuesta que elevarán al pleno de este viernes incluye que si el Valencia Club de Fútbol, promotor de la ATE, presentara en el plazo de 90 días "una propuesta creíble y garantizada financieramente" para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas en la Actuación, la Generalitat -en caso de que el Consell declarara la caducidad- aplicaría la competencia que le otorga el artículo 5.3 de la Ley 1/2012 de decidir si se derogan o no las previsiones del planeamiento aprobado con ocasión de la tramitación de la ATE.

Dicha potestad abarca la posibilidad de derogar unas previsiones y mantener otras, todo ello de forma motivada y basándose en el interés general y en el ejercicio legítimo de la potestad discrecional de aprobación del planeamiento que recoja la ordenación estructural.

Sin perjuicio de ello, dado que en el acuerdo del Consell de 25 de enero de 2013 se designó a la Conselleria competente en materia de Economía como órgano responsable del seguimiento y control de la ejecución de la actuación, "la propuesta puede ser elevada por una o varias consellerias cuando en el asunto confluyan competencias asignadas a varias consellerias", tal y como dispone el informe de la Abogacía General de 15.11.2021.

Así pues, teniendo en cuenta que en este supuesto concreto concurren competencias tanto de la Conselleria de Política Territorial como de la Conselleria de Economía Sostenible, "se presenta la propuesta de manera conjunta".

NEGOCIACIONES

Hasta cerrar este acuerdo, ambos departamentos habían manifestado sus discrepancias en torno a la ATE del Mestalla. De hecho, este mismo jueves, el conseller de Política Territorial, Arcadi España, había decidido llevar el inicio del expediente de resolución anticipada de la ATE al pleno, a pesar de no haber acuerdo para incluirlo en el orden del día.

La decisión de incluir o no el inicio del expediente entre los puntos que abordarán los miembros del Consell en pleno se debatía en la reunión previa que mantienen subsecretarios y secretarios generales para elaborar lista definitiva, el llamado 'consellet'. No obstante, durante el encuentro no se alcanzó el quórum necesario.

Aún así, el responsable de Política Territorial, Arcadi España, mantenía su intención de llevar al pleno el expediente de resolución anticipada de la ATE "por seguridad jurídica y para garantizar el cumplimiento de la ley", explicaban fuentes de este departamento.

Según defendía España, "hay que hacer caso a lo que dice el informe de la Abogacía de la Generalitat". El citado informe, del pasado mes de agosto, señalaba que "la ley impone a la Administración un mandato imperativo, una obligación de actuar ante el incumplimiento de las condiciones impuestas en la ATE por su promotor", el Valencia Club de Fútbol, y planteaba dos opciones: declarar la caducidad de la ATE o acordar la sustitución del promotor.

Sin embargo, en unas declaraciones recientes, el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, opinaba que "no es momento de caducar la ATE". Fuentes de este departamento aseguraban no entender que después de tantos años, ahora no se pueda "esperar tres semanas para ver cómo se concreta el pacto entre el fondo CVC Capital Partners y La Liga, que permitirá inyectar fondos al Valencia CF", algo que podría ser "una oportunidad para acabar de una vez por todas el estadio".

Finalmente, tras una tarde de negociaciones, ambos consellers han cerrado el acuerdo para abordar este viernes la resolución anticipada de la ATE del Mestalla en el pleno del consell.