Tezanos (CIS) asegura que "gana siempre el que forma Gobierno": "Lo otro es una pataleta sin sentido"

Archivo - El presidente del CIS, José Félix Tezanos, en imagen de archivo. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido este viernes que después de unas elecciones "gana siempre el que forma Gobierno", al tiempo que ha considerado que "lo otro es una pataleta sin sentido".

Así se ha expresado este viernes Tezanos durante un coloquio que ha impartido en Alicante sobre 'Los grandes retos de nuestro tiempo', un evento organizado por Foro Alicante, del Club Información, CEV, Universidad de Alicante, Baleària, Eiffage y Carmencita.

Tezanos ha abogado por "crear unas reglas del juego civilizadas", puesto que "cada vez que sale algo mal, no puede ser como el niño de la pataleta". "En un país en el que un partido político está diciéndonos que va a ganar, que gana, que gana. El mismo día de la votación dice que gana. Luego tiene el follón de los resultados objetivos y ese rumor profundo del día de las elecciones de 'Ayuso, Ayuso', y siguen diciendo que han ganado", ha criticado.

En este sentido, ha considerado que esto es "un trastoque" y ha sostenido que "gana siempre el que forma Gobierno, lo otro es una pataleta sin sentido".

Durante el turno de preguntas, consultado por si el CIS ha preguntado por la ley de amnistía, Tezanos ha afirmado que no lo han hecho porque "no está la ley", pero lo preguntarán cuando exista la norma. Al respecto, ha señalado que es "mentira" que la Constitución prohíba el indulto y ha añadido que "se ha utilizado a lo largo de la historia muchísimas veces, continuamente".

Asimismo, ha admitido que esta ley "no estaba en el programa del partido que va a gobernar" --el PSOE--, pero ha recalcado que un gobierno de coalición "es resultado del encuentro de varias opciones". "Si tienes votos suficientes aplicas tu programa, pero si tienes que pactar, el pacto significa eso, hacer renuncias y tragarte sapos", ha subrayado.

Interpelado por si prevé que haya muchas voces dentro del PSOE en contra del pacto con Junts, Tezanos ha apuntado que un 87 por ciento de la militancia socialista lo ha respaldado. "Todo lo que no sea eso, es situarse fuera del PSOE. Cuando las personas que hacen eso han sido en su momento muy celosos defensores de la idea de disciplina, seriedad y rigor, me causa perplejidad", ha expresado.

Por otro lado, también se ha referido al barómetro del CIS de principios de noviembre, que ha salido este viernes, --su intervención ha sido anterior-- y ha destacado que demuestra que hay "bastante estabilidad de voto". En este sentido, ha apuntado que el PSOE se mantiene al nivel de las pasadas elecciones, el PP crece, pero "algo menos de lo que desciende Vox".

"Cuando ellos tienen la expectativa de que si se repiten las elecciones ganarían, yo creo que hoy no, porque Vox sí está perdiendo y puede acabar como acabó Fuerza Nueva; no lo sabemos, pero con una fracción de voto muy pequeña. Si ese voto de Vox va al PP, el PP acumula más, pero no más escaños en lo sumatorio", ha recalcado.