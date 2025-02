The Jesus and Mary Chain y Basto Festival by Spook, nuevas confirmaciones de Nits Voramar

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclo musical Nits Voramar, en La Marina de València, suma a su cartel al festival más grande creado por Spook, el Basto Festival (27 de junio), y a los escoceses The Jesus and Mary Chain (28 de junio).

Estas nuevas confirmaciones siguen dando forma a una programación que irá aumentando y de la que ya se conoce la participación de los estadounidenses Wilco (29 de junio), ha explicado la organización en un comunicado.

El día 27 llegará Basto Festival, el festival más grande creado por el club Spook. Dos escenarios tomarán el Auditorio Marina Norte, uno con una programación de Hard Groove, Hard Techno y Acid Techno y el otro escenario correrá de la mano de INVADERS!. De momento se han confirmado en el cartel a Fantasm, Clara Cuvé y Vendex, y todavía faltan nombres que sumar a esta jornada de baile.

Por su parte, el 28 de junio será el turno de The Jesus and Mary Chain. El grupo celebraró su 40 aniversario el pasado año con el lanzamiento de 'Glasgow Eyes' (marzo 2024), su primer álbum de estudio desde 'Damage And Joy' (2017). Este disco marca un regreso a sus raíces y fue grabado en el estudio de Mogwai, Castle of Doom, en Glasgow.

'Glasgow Eyes' mantiene la esencia de su sonido característico, con la fusión de guitarras y electrónica, aunque también incorpora nuevas influencias, como el jazz. A pesar de los conflictos pasados entre los hermanos, Jim Reid asegura que han aprendido a manejar sus diferencias, y la banda sigue siendo fiel a su espíritu rebelde y anárquico.

Abrirán la noche Humanian, una formación valenciana con influencias de las mejores bandas de los 80 como Depeche Mode, New Order o The Cure. Líneas de bajo que recuerdan a los tiempos de Joy Division, sonido electrónico, guitarras minimalistas y baterías analógicas conforman el sonido Humanian que sellaron en su primer LP publicado en 2022, 'Lo que ha de llegar' y que cabalga entre los mejores años 80 y todo lo que hoy nos aporta la tecnología.

Fran Lenaers también se suma a la jornada. Él fue el DJ residente de la sala Spook Factory y "el pionero en mezclar tanto temas electrónicos como de guitarras y otros estilos con dos y hasta tres platos". Fue miembro fundador de la formación valenciana de música electrónica Megabeat.