El tiempo hoy en la Comunitat: ascenso de las mínimas y fuertes rachas de viento en Valencia y Alicante

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con intervalos nubosos y registrará un ascenso de las temperaturas mínimas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé para hoy rachas muy fuertes de viento en Valencia y Alicante.

Así mismo, esta jornada hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior del norte de Castellón y de Valencia; y no se descartan en el litoral del norte de Alicante.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán, de forma notable en el litoral; mientras que las máximas irán en ligero descenso o no habrá cambios, han apuntado las mismas fuentes.