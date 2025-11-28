El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado y heladas débiles en puntos del interior

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso o despejado y registrará heladas débiles en puntos del interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, habrá brumas matinales en depresiones del interior, así como viento flojo de dirección variable con intervalos de moderado del noroeste en el norte de Castellón y del suroeste en el litoral sur de Alicante.

Por su parte, las temperaturas irán en ascenso o no sufrirán cambios, han indicado las mismas fuentes.