El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado y posibles rachas muy fuertes de viento en el norte de Castellón

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso o despejado y se esperan posibles rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas expuestas del norte de Castellón, sin descartarse en el litoral de Alicante.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, las temperaturas bajarán y hay probabilidad de heladas débiles en el interior norte de la Comunitat.

Respecto al viento, no se descarta que llegue este día al litoral de Alicante y tenderá a amainar por la tarde en la mitad sur de la autonomía.